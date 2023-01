fonte foto Ascoli Calcio

ASCOLI PICENO- L’Ascoli Calcio comunica di aver acquisito dal L.R. Vicenza a titolo temporaneo fino al 30 giugno con opzione le prestazioni sportive del centrocampista Federico Proia, reduce dall’esperienza nella prima parte di stagione alla S.P.A.L., dov’era in prestito.

Nato a Roma il 4 febbraio 1996, vanta oltre 200 partite fra Serie B e C. E’ cresciuto nei settori giovanili di Siena e Torino, club quest’ultimo con cui ha vinto il campionato Primavera nella s.s. 2014/15.

La prima esperienza nei Professionisti è con la Pistoiese, squadra in cui milita per due stagioni in C prima del trasferimento al Bassano, con cui nella s.s. 2017/18 centra i playoff per la B. L’ottima stagione a Bassano (6 gol nelle 24 partite disputate) gli vale il salto in Serie B con la maglia del Cittadella. Coi veneti resta tre anni e colleziona 101 presenze, 19 gol e 6 assist centrando tre volte consecutive i playoff per la Serie A. Centrocampista col vizio del gol, la sua migliore stagione in termini realizzativi è la 2020/21, quando va a segno 9 volte in 40 partite fra campionato e playoff. La sua performance non passa inosservata e viene premiato come miglior centrocampista della B per rapporto gol segnati/minuti giocati. Nella s.s. 2021/22 indossa la maglia del Vicenza nella prima parte di stagione (19 presenze nel campionato di B e 4 gol) e del Brescia nel girone di ritorno (14 gettoni di presenza in campionato). Con le Rondinelle centra i playoff uscendo in semifinale col Monza, che sarà promosso in massima serie. Con la S.P.A.L., club di provenienza, è sceso in campo 14 volte nella prima parte della stagione corrente.

“L’Ascoli Calcio è lieta di accogliere fra le sue fila Federico Proia, al quale augura i migliori successi in maglia bianconera.”

Il neo bianconero vestirà la maglia numero 28.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.