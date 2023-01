ASCOLI PICENO – Ascoli che si prepara al prossimo match contro il Palermo, valido per la 22° giornata del Campionato di Serie BKT, con i due nuovi innesti, Proia e Forte a disposizione di mister Bucchi e un ritrovato Buchel.

Ad arbitrare il match al “Del Duca” sarà Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Gli Assistenti sono Valerio Colarossi di Roma e Alex Cavallina di Parma. Quarto Ufficiale Adalberto Fiero di Pistoia, al VAR Antonio Di Martino di Teramo, AVAR Dario Cecconi di Empoli.

Dopo la bella prestazione di Ferrara, macchiata solo dall’espulsione di Giovane, che fino a quel momento aveva disputato un’ottima gara, i bianconeri hanno ripreso fiducia, un pareggio importante in dieci in una gara in cui l’Ascoli si poteva addirittura portare a casa i tre punti.

Il Giudice Sportivo, con riferimento ai provvedimenti disciplinari adottati in occasione di Spal-Ascoli, ha inflitto una giornata di squalifica a Samuel Giovane, espulso nel corso del match di Ferrara “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco”. Entrano in diffida Quaranta e il neo bianconero Forte che vanno ad aggiungersi a Dionisi, Eramo, Giovane, Gondo e Simic.

Brunori con 10 reti è il miglior marcatore dei rosanero, l’Ascoli invece pecca nella fase realizzativa, il migliori marcatori, Gondo e Dionisi sono rispettivamente a quota 5e 4, con l’arrivo di Forte la speranza è quella di poter aumentare la prolificità sotto porta.

CLASSIFICA

Palermo a quota 28 punti, dopo cinque risultati utili consecutivi, due vittorie e tre pareggi ha superato l’Ascoli a quota 26 punti che nelle ultime cinque gare ha raccolto una vittoria, due sconfitte e due pareggi, l’ultimo con la Spal.

I PRECEDENTI

Le due formazioni si sfideranno per la 17esima volta al “Del Duca”, dieci le gare in B che hanno messo di fronta bianconeri e rosanero ad Ascoli con 6 vittorie del Picchio, 1 pareggio e 3 vittorie degli ospiti. La prima gara da avversari il 31 ottobre 1993 in B terminò 1 a zero per l’Ascoli, l’ultima sfida nel 2019 finì 2 a 1 per il Palermo, 4 le gare in serie A invece tra i due club.

IL GRANDE EX

Il Palermo arriva ad Ascoli sulla scia di alcuni risultati importanti e un ritrovato Dario Saric che dopo la convincente prestazione contro il Bari si sta conquistando sempre più spazio nel centrocampo rosanero, nella sessione attuale di mercato si era parlato di un suo ritorno ad Ascoli ma società e tecnico hanno voluto puntare su di lui. fiducia ripagata con una crescita costante.

Mercato da play off quello del Palermo che ha messo a segno il colpo Tutino in attacco, in prestito dal Parma, ha preso il difensore uruguaiano Orihuela e a breve arriverà il trequartista Verre dalla Sampdoria, club dal quale i rosanero vorrebbero prelevare anche Leris. In dirittura d’arrivo anche l’esterno Martella dalla Ternana.

Sul fronte infortunati, Davide Bettella si è sottoposto a fisioterapia. Palestra e terapie, invece, per Luca Vido. Alessio Buttaro lungodente ancora ai box che sarà ancora una volta rimandato. Ancora assenti Leo Stulac e Claudio Gomes,

