UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLATA – Il 23 febbraio è l’ultimo giorno per presentare la domanda come Caregiver familiare e ricevere il contributo di 1200 euro.

Può ricevere il contributo un solo caregiver familiare, che svolge l’attività di assistenza in maniera continuativa e prevalente, per ogni assistito riconosciuto con disabilità gravissima.

Requisiti

Per accedere al contributo relativo all’intervento caregiver familiare occorre siano presenti i seguenti requisiti:

– la persona assistita dal caregiver familiare deve essere in possesso del riconoscimento della disabilità gravissima;

– l’attività di assistenza prestata deve essere continua e svolta presso l’abitazione della persona assistita;

Avverrà una predisposizione di un’unica graduatoria di Ambito Territoriale Sociale delle domande

ammissibili redatta sulla base del minor reddito ISEE (DSU 2023).

Documenti da allegare alla domanda:

– Copia del documento di identità;

– Attestazione ISEE in corso di validità, rilasciato ai sensi del DPCM n. 159 del 05.12.2013 relativa

al nucleo familiare del Caregiver;

– IBAN (NO libretti postali o bancari), in formato cartaceo prodotto dalla Banca o dalla Posta in

alternativa copia di un documento che lo attesti;

– Copia codice fiscale;

– Attestazione disabilità gravissima (articolo 3 del Decreto del 26 settembre 2016 del MLPS riconosciuta dalla Commissione Sanitaria Provinciale di Ascoli Piceno;

-Documentazione fiscalmente valida richiesta da ogni singola azione.

Per qualsiasi informazione si può scrivere alla mail [email protected]

o telefonare al numero 338/4955198.

