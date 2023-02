ASCOLI PICENO – I superstore Oasi di Magazzini Gabrielli sono ai primi posti nell’indagine di Altroconsumo sui supermercati preferiti dai consumatori. Altroconsumo ha verificato il grado di soddisfazione intervistando 9.834 soci dell’associazione dei consumatori e stilando tre distinte classifiche per “iper, super e superette”, “discount” e “catene locali”: in quest’ultima, gli Oasi hanno ottenuto un punteggio di soddisfazione globale pari a 75.

“Se consideriamo la mission del format Oasi – commenta l’amministratore delegato della Magazzini Gabrielli SpA Luca Silvestrelli – che è quello di essere un polo d’attrazione per il giusto rapporto qualità-prezzo, offrire un assortimento molto ampio e diversificato per settore merceologico e rappresentare, per il cliente, un’esperienza di shopping completa ed agile, siamo davvero soddisfatti di aver avuto un riscontro così positivo dall’indagine”.

Sotto il profilo metodologico, l’indagine si è svolta attraverso un questionario online. I soci dell’associazione dei consumatori avevano la possibilità di valutare fino a due catene di cui sono clienti abituali. I dati di soddisfazione si basano su 37.064 differenti esperienze d’acquisto raccolte tra giugno 2021 (9.799 soci) e giugno

2022 (9.834 soci).

Per elaborare le classifiche generali è stato chiesto agli intervistati qual è la soddisfazione complessiva per le catene di cui si è clienti. I giudizi sono stati poi elaborati per ottenere un indice su base 100, con cui sono state realizzate le classifiche.

