Organizzati dal M° Fabio Cucco del posto, in una cornice di folto pubblico intervenuto, si sono svolti decine di incontri, tante infatti le società marchigiane presenti.

Da questa gara i finalisti di tutte le categorie di peso accedevano ai campionati nazionali. Tanti incontri , tutti entusiasmanti, dai ragazzini agli adulti, maschili e femminile.

Ha partecipato anche la Kick Boxing Ascoli guidata dal M° Remo Nepi con 4 atleti: Sara Poli, Rachele Galanti, Mario Del Papa, Davide Piccioni.

Le due ragazze vincendo, hanno passato il loro turno e si sono ritrovate in finale nella loro cat. -65 kg.

Sara Poli prima classificata e Rachele Galanti seconda, rispettivamente campionessa regionale e vice.

Anche Mario del Papa, vince al primo incontro e si ritrova in finale. Qui si scontra con un avversario agguerrito, e dopo un match duro la spunta conquistando l’ambito titolo di campione regionale cat- 74 kg.

Davide Piccioni vince il suo match e anche lui va in finale, vincendo anche l’altro incontro si guadagna il podio più alto: campione regionale cat.-84 kg. Tutti gli atleti ascolani arrivando sul podio si sono conquistati l’accesso agli italiani.

Soddisfatti e felici i loro Maestri Remo Nepi e Massimo Mioli che non solo sono stati all’ angolo seguendoli in questi incontri , ma e soprattutto perché i loro allenamenti alla fine hanno portato i risultati perseguiti. Dunque la Kick Boxing Ascoli sarà presente anche ai campionati nazionali Kick Boxing Fight1 che si svolgeranno a Rimini a giugno. Un bel vanto per la città di Ascoli e per tutto il mondo sportivo locale.