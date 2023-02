ASCOLI PICENO – Cresce l’attesa per l’avvio dell’edizione 2023 del Carnevale di Ascoli, dopo tre anni di stop forzato a causa della pandemia e crescono anche le aspettative dal punto di vista della partecipazione ad una serie di eventi all’insegna dell’ironia e del divertimento anche attraverso la musica e il ballo. Proprio per questo motivo, l’Associazione “Il Carnevale di Ascoli”, col presidente Marco Olori e tutto il direttivo, ha voluto rafforzare anche l’aspetto del coinvolgimento degli ascolani e dei visitatori nella fascia serale, incrementando le feste danzanti. Un segnale chiaro, dunque, per stimolare una partecipazione da record.

IL VEGLIONE

In tal senso, la grande novità del veglione, in abito scuro o in maschera a tema libero, organizzato nei locali del Circolo cittadino, in corso Mazzini 85, per la serata del sabato di Carnevale, il 18 febbraio, ha subito raccolto tantissime adesioni arrivando al “sold out” in pochissimi giorni per quello che riguarda l’ingresso per le ore 20 inclusivo di cena oltre al ballo. Rimane, però, a fronte delle tantissime richieste che continuano a pervenire la possibilità di poter partecipare a questo nuovo appuntamento carnascialesco, sulla scia delle vecchie tradizioni, con l’ingresso a 20 euro dalle ore 22 per il ballo, con dj set, per il quale ci sono ancora posti disponibili (per info: Davide 340.0035334, Luigia 349.8742456, Lucio 331.4324389, Valentino 328.8457635).

LE FESTE DANZANTI IN PIAZZA

Sempre restando agli appuntamenti danzanti, è confermato l’evento con dj set in piazza del Popolo per la domenica dalle ore 20,30 in piazza del Popolo, a cura della società Event che si occupa di intrattenimento e che garantirà per tutto il periodo carnascialesco, dal giovedì grasso al martedì grasso, la presenza di un palco carrato innovativo – che sarà disposto davanti a Palazzo dei Capitani – completamente attrezzato con impianto audio, luci e maxi-schermo.

Ma anche per questo ritorno del Carnevale di Ascoli non mancherà quello che è diventato ormai l’appuntamento fisso con la musica e il divertimento in piazza del Popolo: la serata danzante del martedì grasso, sempre in piazza del Popolo subito dopo l’annuncio delle nomination per il concorso dei gruppi mascherati, con i coinvolgenti “Doctor Vintage” che quest’anno proporranno un nuovo show completamente diverso rispetto allo spettacolo presentato nell’edizione 2020.

