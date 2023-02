ASCOLI PICENO – Bianconeri in ritiro in quel di Padova per preparare la gara contro il Cittadella, match valido per la 23^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 4 febbraio, alle ore 14, al “Pier Cesare Tombolato”.

Ad arbitrare il match sarà Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno. Gli Assistenti sono Matteo Bottegoni di Terni e Pasquale De Meo di Foggia. Quarto Ufficiale Gioele Iacobellis di Pisa; al VAR Paolo Mazzoleni di Bergamo, AVAR Giacomo Paganessi di Bergamo.

L’Ascoli Calcio aderisce al progetto dell’AS Cittadella denominato “Società amiche”, programma di valorizzazione sportiva e culturale, rivolto all’attività di base che sabato 4 febbraio vedrà i giovani tesserati bianconeri classe 2013 e 2014 e le proprie famiglie sugli spalti del “Tombolato” a sostenere la squadra, in occasione della partita del Campionato di Serie BKT Cittadella-Ascoli.

Il progetto nasce con l’intento di far vivere ai giovani dell’Attività di Base un’esperienza all’insegna del rispetto, dell’aggregazione, della condivisione e dei valori più autentici dello Sport.

Sabato mattina la comitiva bianconera, guidata dal Responsabile tecnico dell’Attività di Base Remo Orsini, raggiungerà in pullman lo stadio Tombolato per sostenere i bianconeri nella sfida coi veneti. All’intervallo della partita i responsabili dell’Attività di Base di Ascoli e Cittadella si scambieranno a centrocampo un gagliardetto in segno di amicizia e, subito dopo l’incontro, è in programma il tour della città col percorso della cinta muraria di Cittadella. Domenica 5 febbraio si disputerà, presso gli impianti sportivi “Ometto Francato”, una partita amichevole fra le squadre Under 10 e Under 9 di Ascoli e Cittadella prima del rientro ad Ascoli Piceno. Una due giorni all’insegna dello Sport che l’Ascoli Calcio ripeterà in altri stadi d’Italia.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.