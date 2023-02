Il progetto di formazione partecipata “Raccontiamoci su Vikidia” finanziato dal Csv Marche riguarda l’enciclopedia on line per ragazzi/e di 8-13 anni ed è stato promosso dal Centro Auser Ascoli Piceno Odv con il supporto di “Auser Cultura Marche”

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Mercoledì 8 febbraio alle ore 10 presso la sede del Circolo Ricreativo Radici Solidali sito a Stella di Monsampolo, in via Enrico Toti 77 (presso la nuova stazione RFI), si terrà la presentazione della pagina Vikidia su Monsampolo del Tronto. Il progetto di formazione partecipata “Raccontiamoci su Vikidia” finanziato dal Csv Marche riguarda l’enciclopedia on line per ragazzi/e di 8-13 anni ed è stato promosso dal Centro Auser Ascoli Piceno Odv con il supporto di “Auser Cultura Marche”.

Alla realizzazione della pagina su Monsampolo del Tronto hanno preso parte i ragazzi dell’Isc Spinetoli-Acquaviva Picena con l’assistenza della docente Paola Panarese e con la collaborazione dei Circoli Auser-Insieme Radici Solidali Aps e Monsampolese Aps di Monsampolo del Tronto.

Alla presentazione parteciperanno il sindaco di Monsampolo del Tronto Massimo Narcisi, rappresentanti e alunni delle scuole e dei circoli coinvolti, il presidente dell’Auser Provinciale di Ascoli Piceno Franco Laganà, la responsabile di Auser Cultura Marche Maria Teresa Marziali ed il vicepresidente di Vikidia Giacomo Alessandroni.

La presentazione segue quella già effettuata lo scorso dicembre relativa alla pagina Vikidia su Ascoli Piceno che è stata realizzata dai ragazzi dell’Isc Borgo Solestà-Cantalamessa di Ascoli Piceno e del Cpia di Ascoli Piceno e San Benedetto con la collaborazione del Circolo Auser-Insieme Porta Solestà Aps.

Il progetto ha prodotto anche due piccole guide per chi vuole scrivere su argomenti di carattere enciclopedico, come la propria città, e pubblicarlo su Vikidia”.

