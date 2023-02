Necessaria per attendere l’arrivo delle fatture energetiche indispensabili ai fini del calcolo del credito d’imposta e consentire alle imprese di comunicare l’entità del credito maturato in tempo utile

ASCOLI PICENO – Come già formalmente e in più occasioni richiesto al Governo dall’associazione, la Cna di Ascoli Piceno ribadisce la necessità di prorogare i termini stabiliti per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte delle imprese del credito di imposta maturato nel 2022 per l’acquisto di gas ed energia elettrica, attualmente fissati al prossimo 16 marzo.

Si tratta di un provvedimento necessario per attendere l’arrivo delle fatture energetiche indispensabili ai fini del calcolo del credito d’imposta e consentire così alle imprese di comunicare l’entità del credito maturato in tempo utile, scongiurando il rischio che eventuali ritardi impediscano alle aziende di usufruire del beneficio in questione.

Anche in considerazione dell’incertezza che attualmente aleggia sull’inserimento delle proposte avanzate da parte di Cna nella redazione finale del decreto Milleproroghe, la Cna di Ascoli Piceno precisa che nei giorni scorsi l’associazione ha provveduto a inviare una richiesta analoga anche al Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, con l’obiettivo di tutelare i diritti di tutte le imprese del territorio coinvolte.

