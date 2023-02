ASCOLI PICENO – Prorogati i termini per la presentazione delle domande per il Servizio civile universale. Segue la nota del Comune di Ascoli:

«Prorogati i termini per la presentazione delle domande per il Servizio civile universale. Con decreto 116/2023 del Capo del Dipartimento è stato infatti prorogato alle ore 14 del 20 febbraio il termine di presentazione delle istanze per la selezione di 71.550 operatori volontari, precedentemente fissato al 10 febbraio. Rimangono invariate le modalità di trasmissione delle candidature, attraverso la piattaforma Domanda on Line (https://domandaonline.serviziocivile.it). Possono candidarsi tutte le persone tra 18 e i 29 anni (non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda), per un impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi e un assegno mensile di 444,30 euro. Per i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale XXII saranno realizzati tre progetti per un totale di 36 giovani impiegati: 4 volontari saranno selezionati per “Giovani Attivi 2023” (da destinare all’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Ascoli), 24 per “Generazioni Vincenti 2023” relativo al settore dei Servizi Sociali (5 le figure ad Ascoli, tra la Casa Albergo Ferrucci e l’Ufficio di coordinamento dell’Ats XXII) e altri 8 per “Riprendiamo il filo 4.0: cultura in movimento” relativo al settore Patrimonio artistico storico e culturale (4 volontari all’Ufficio cultura del Comune di Ascoli e altrettanti alla Biblioteca Gabrielli). Tutte le informazioni sul sito comunale all’indirizzo https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21832 ».

