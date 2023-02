ASCOLI PICENO – Un derby interregionale che ha sempre infiammato gli animi dei tifosi quella tra Ascoli e Perugia, sarà sabato, una sfida importantissima in termini di classifica e di salvezza. Una classifica corta quella della serie B con le due squadre a pari punti, 26 rispettivamente al 13esimo e 14esimo posto ma in situazioni diametralmente opposte. Un solo punto le separa dalla zona play out mentre sono sette le lunghezze dalla zona play off.

L’Ascoli in settimana dopo l’esonero di Bucchi ha presentato il nuovo tecnico Roberto Breda, già a lavoro da martedì che ha avuto poco tempo per conoscere la squadra e farà il suo esordio proprio sabato al “Del Duca” in un match delicatissimo. Dall’altro lato il Perugia del grande ex Fabrizio Castori che dopo un inizio non brillante ha ripreso in mano le redini della squadra, tornato in panchina dopo la parentesi Baldini rimasto solo tre giornate alla guida degli umbri.

Perugia che viene da una serie positiva di risultati iniziata prima della sosta vittoria sul Venezia e ultimo la brillante vittoria per quattro reti a zero sul Brescia, ma ancora nel match precedente esaltante vittoria per due a zero sul Bari in terra pugliese, una sconfitta col Parma due a zero e un pareggio con Palermo e la vittoria sul Benevento. Non ci sarà Simone Santoro squalificato per una gara “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (già diffidato)”. Marcos Curado a seguito del trauma contusivo al fianco rimediato durante la partita contro il Brescia è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione muscolare a carico del muscolo obliquo interno sinistro.



Ascoli che nelle ultime cinque gare ha raccolto un solo punto, e quattro sconfitte, l’ultima per tre a zero a Padova contro il Cittadella.

PRECEDENTI

I precedenti tra le due compagini sono ben 32: 4 in serie A, 11 in serie B, 14 tra serie C e categorie minori (Lega Interregionale e IV serie), 3 in Coppa Italia ed 1 nel 1° Memorial Costantino Rozzi. Il primo incontro risale alla stagione 1927/1928, Seconda Divisione Girone Sud.

Solo in serie B i precedenti sono 16 di cui 8 allo stadio “Del Duca”. Il primo il 18 settembre 1994 terminò 1 a 1, l’ultimo il 5 febbraio 2022 con vittoria di misura del Perugia. Ad Ascoli tre vittorie del Picchio, quattro pareggi e quattro vittorie dei biancorossi.

GLI EX

Due ex siedono sulle panchine, Fabrizio Castori, ha guidato l’Ascoli nella stagione 2010/2011 e fù esonerato a dicembre 2011 nella stagione successiva. Roberto Breda ha allenato il Perugia nella stagione 2017/2018.

In campo tra gli ex biancorossi ora con la casacca bianconera troviamo: Marcello Falzerano, Nicola Falasco, Eddy Gnahoré e Nicola Leali. Tra gli umbri Marco Olivieri cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli e Cristian Dell’Orco.

