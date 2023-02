ASCOLI PICENO – Anche quest’anno, si svolgerà la GRF – Giornata di Raccolta del Farmaco. Durerà una settimana, da martedì 7 a lunedì 13 febbraio. In oltre 5.200 farmacie che aderiscono in tutta Italia. Sarà chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. I farmaci raccolti (nel 2022, 479.470 confezioni, pari a un valore di 3.819.463 €) saranno consegnati a 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura di almeno 400.000 persone in condizione di povertà sanitaria

offrendo gratuitamente cure e medicine. Il fabbisogno segnalato a Banco Farmaceutico da tali realtà supera il milione di confezioni di medicinali. Si invitano i cittadini ad andare apposta in farmacia per donare un farmaco. Serviranno, soprattutto, analgesici e antipiretici, antiinfiammatori per uso orale, preparati per la tosse, farmaci per dolori articolari e muscolari, antimicrobiotici intestinali e antisettici.

Ad Ascoli Piceno e provincia, la Raccolta si svolgerà dal 7 al 13 febbraio in 16 farmacie. I volontari di Banco Farmaceutico saranno presenti sabato 11 febbraio.

Le farmacie che aderiscono sono le seguenti: ad Ascoli Piceno, le farmacie “Comunale 1 Al Battente” e “Righetti”; a San Benedetto del Tronto, le farmacie “Eredi

Loggi Carlini”, “Pelletti”, “Rosini”, “Salaria”, “Tomassini”, “Mercuri”, “La Farmacia”; a Grottammare la farmacia “Rivosecchi”; a Ripatransone, la farmacia “Pasquale D’Angelo”; a Monteprandone le farmacie “San Giacomo” e “Amadio”; ad Acquaviva Picena la farmacia “Strozzieri”; a Monsampolo del Tronto la farmacia “Rocchegiani”; ad Offida la farmacia “Marinelli”.

I farmaci raccolti sosterranno 9 realtà del territorio che si prendono cura dei bisognosi e che hanno espresso un fabbisogno di circa 1700 confezioni di farmaci. Durante l’edizione del 2022, sono state raccolte 1373 confezioni di farmaci, consegnate a nove enti assistenziali del territorio. Dal 7 al 13 febbraio, nelle farmacie aderenti presenti nel nostro territorio, è possibile acquistare un medicinale da banco da donare a chi non può permetterselo – ricorda la responsabile GRF per la provincia di Ascoli Piceno,

Alessia Dalsass -Il periodo che stiamo vivendo è particolarmente difficile e la fragilità economica inizia a lambire anche famiglie non povere. Perché la giornata di raccolta del farmaco dia buoni frutti e aiuti realmente chi ha bisogno, serve l’aiuto di tutti”.

L’iniziativa è possibile grazie al sostegno di oltre 18.000 farmacisti (titolari e non) che oltre a ospitare la GRF la sostengono con erogazioni liberali. Anche quest’anno, sarà supportata da più di 22.000 volontari.

