CASTIGNANO – Sabato 11 febbraio l’appuntamento iniziale è fissato alle ore 23 presso i locali del centro storico, sottostanti Piazza San Pietro sulla scalinata di Via Scaramucci, denominati “le grotte”, per il classico veglione in maschera a tema: “Come s’sona, s’balla”. Il nome della serata trasmette già l’idea di quale “dress code” sarà richiesto: ci si potrà sbizzarrire ad emulare cantanti più o meno famosi, o in gruppo componendo intere band musicali, oppure addirittura impersonare una canzone o uno strumento. Insomma, basterà indossare un vestito o accessori a tema, qualsiasi cosa abbia a che fare con la musica, dando soprattutto spazio all’inventiva e all’allegoria tipica carnascialesca, e partecipare a questo stravagante party, che come sempre si annuncia affollatissimo e molto apprezzato, per l’originalità dei temi sempre diversi, anno dopo anno, per la suggestiva e singolare location, per il clima gioioso ed accogliente creato sempre dai castignanesi, così legati alla tradizione e ai festeggiamenti carnevaleschi.

All’interno della serata, che vedrà alla consolle i locali DJs Alley con la loro travolgente musica, sarà anche previsto un concorso a premi, con 2 biglietti di ingresso omaggio al Veglionissimo di Carnevale in programma sabato 18 febbraio, per la maschera che verrà scelta come la più simpatica/originale della festa.

Save the date quindi per sabato 11 febbraio, dalle ore 23 fino all’alba, con ingresso libero e gratuito, nelle ”grotte” di Castignano ci saranno tutti gli ingredienti per una grande serata all’insegna del divertimento e per festeggiare nel migliore dei modi l’apertura dell’edizione 2023 del Carnevale Storico di Castignano, che proseguirà poi nel suo ricco programma fino a Martedì grasso, 21 Febbraio.

