ASCOLI PICENO – La Cna di Ascoli Piceno informa che nella seduta di giovedì 9 febbraio, le commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato hanno formalmente approvato un emendamento che dispone la proroga di un anno della scadenza – precedentemente fissata al 4 gennaio 2023 – per l’acquisizione dei nuovi requisiti professionali previsti dalla qualifica di “meccatronico”.

Si tratta di un provvedimento in linea con quanto caldamente suggerito alle istituzioni a livello nazionale da parte dell’associazione, che attraverso un dialogo costante con le imprese del settore ha più volte manifestato al Governo la necessità di adeguare le tempistiche per consentire a meccanici ed elettrauto di adeguarsi in tempo utile alle normative.

La Cna di Ascoli Piceno ricorda infatti che, con l’entrata in vigore della legge 224/2012, le precedenti attività di meccanica/motoristica e di elettrauto sono state accorpate nella categoria unica della meccatronica.

A seguito di tale modifica, le imprese che alla data del 5 gennaio 2013 erano già iscritte al Registro delle imprese sia per l’attività di meccanica-motoristica che per l’attività di elettrauto sono state abilitate d’ufficio alla nuova attività di meccatronica, mentre le aziende che alla data di entrata in vigore della legge erano già iscritte nel Registro delle imprese e abilitate alla sola attività meccanica-motoristica o alla sola attività di elettrauto sono tenute invece a regolarizzarsi.

Pur esprimendo soddisfazione per la concessione della proroga, la Cna di Ascoli Piceno ricorda ai propri associati l’importanza di muoversi per tempo per adeguarsi alla normativa e continuare a svolgere la propria attività alla scadenza dei nuovi termini.

Le modalità di regolarizzazione previste sono pubblicate sul sito della Cna di Ascoli Piceno all’indirizzo cnapicena.it/meccatronica-proroga-regolarizzazione-2024/

