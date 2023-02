LIVE SERIE b Ascoli e Perugia nel match valido per 24° giornata del campionato. Esordio per Breda, out Dionisi e Simic squalificato

Stadio “Del Duca” di Ascoli Piceno, alle 16:15 si affrontano Ascoli e Perugia nel match valido per 24° giornata del campionato di Serie B

A pari punti in classifica, entrambe le squadre sono a quota 26 punti, i bianconeri con mister Breda all’esordio in panchina cercano di ritrovare gli equilibri perduti e la vittoria. Out Dionisi che non ha ancora recuperato, lo squalificato Simic e il lungodegente Gnahoré. Rimangono in diffida: Dionisi, Eramo, Forte, Giovane, Gondo, Quaranta

Il Perugia dell’ex Castori invece è in striscia positiva e carico per fare al meglio.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Adjapong, Botteghin, Bellusci, Falasco; Collocolo, Buchel, Caligara; Falzerano; Forte, Gondo. A disposizione: Guarna, Donati, Tavcar, Giordano, Quaranta, Eramo, Giovane, Proia, Ciciretti, Lungoyi, Marsura, Mendes. Allenatore: Breda

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Casasola, Bartolomei, Iannoni, Lisi; Kouan; Matos, Di Carmine. A disposizione: Furlan, Abibi, Vulikic, Rosi, Cancellieri, Paz, Vulic, Luperini, Capezzi, Ekong, Di Serio, Olivieri. Allenatore: Castori

ARBITRO: Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido

Assistenti: Dario Cecconi di Empoli e Filippo Bercigli di Firenze. Quarto Ufficiale Mattia Ubaldi di Roma, al VAR Luca Banti di Livorno, AVAR Matteo Passeri di Gubbio.

RETI:-

AMMONIZIONI: Caligara, Collocolo (A.)

NOTE: 670 tifosi Ospiti

CRONACA DEL MATCH

38′ ammonito Collocolo

35′ perde palla Gondo in avanti si innesca un pericoloso contropiede del Perugia, Kouan imbecca con un bel lancio Matos che però stoppa male perde il tempo giusto

27′ ammonito Caligara per un dubbio fallo a centrocampo

26′ pericoloso il Perugia con un cross dalla sinistra, colpi di testa di Di Carmine che termina sul fondo

19′ Collocolo con un rasoterra dalla destra cerca Forte in area, l’attaccante ostacolato non impatta sul goloso pallone a centro area

17′ manata in faccia di Matos su Caligara, punizione per l’Ascoli dalla trequarti, schema che non porta a nulla di fatto

13′ stop di petto e tiro al volo di Forte dalla distanza, pallone sul fondo

10′ Buchel conquista un calcio di punizione sul lato sinistro dell’area di rigore, batte Falasco, cross in area dove arriva Botteghin di testa, palla debole para Gori

9′ partita equilibrata, l’Ascoli attacca ma non riesce ad essere incisiva

2′ Ascoli subito pericolos con Gondo pronto al tap in su cross rasoterra di Adjapong, palla respinta in fallo laterale

0′- dopo un minuto di silenzio per le vittime del sisma, inizia il match

PRIMO TEMPO

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.