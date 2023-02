Le parole dei protagonisti al termine del match vittoria importantissima per l’Ascoli, contro il Perugia, per allontanarsi dalla zona calda

ASCOLI PICENO – Torna alla vittoria l’Ascoli al “Del Duca” nel match valido per 24° giornata del campionato di Serie B, supera di misura il Perugia dell’ex Castori, a decidere il match Michele Collocolo al 60esimo.

Ascoli che sale a quota 29 e si allontana dalla zona playout, esordio vincente per mister Breda e festa sotto la curva al termine del match.

Mister Castori, tecnico del Perugia: “Il pareggio sarebbe stato giusto, l‘unico mezzo tiro in porta che ha fatto l’Ascoli ci ha punito. Partita molto aggresiva penso che abbiamo fatto qualcosa di più ne prendiamo atto siamo arrivati qui con dei problemi, Olivieri recuperato all’ultimo, Matos tornato dopo un lungo periodo di infortunio. Partita sporca ma non meritavamo di perdere. Noi non giochiamo sull’avversario facciamo il nostro gioco, alla 24esima gara la squadra deve avere la sua fisionomia. Non ci cambia nulla il modulo avversario. Questo è un campionato tosto, se ci si salva si deve essere soddisfatto, chi sta dietro sono società importanti, campionato livellato verso l’alto.”

Mister Roberto Breda: “La squadra mi è piaciuta subito poi quando si propone qualcosa di nuovo è normale che ci vuole tempo, il Perugia era molto aggressivo e abbiamo dovuto prendere le misure, ho preso molti appunti perchè durante l’intervallo non volevo dimenticare niente, l’importante era partire col piede giusto e andare oltre le difficoltà e vincere anche in questa maniera, bene chi ha iniziato, bene chi è entrato è una buona base su cui lavorare molto. Dobbiamo lavorare giorno e notte, e non è una frase di circostanza. L’atteggiamento mi è piaciuto molto. Loro fanno dell’intensità la loro arma. Una squadra che sta bene loro e ti richiede di correre molto. La tensione e la voglia non devono mancare mai.”

“Leali che rinvia dal fondo? Se guardiamo le ultime partite del Perugia chi prova ad impostare da dietro non usciva dalla metà campo, visto che lavoriamo insieme da poco andare subito in sofferenza non era il caso. C’era tanta frenesia e voglia di fare risultato dobbiamo essere bravi a uscire dal basso e anche a far battaglia. Il modulo col trequartista dobbiamo valutare se andare avanti così l’idea è di avere due alternative tattiche, anche Proia è papabile per quel tipo di ruolo dipende dall’impostazione che vogliamo dare alla gara. Ancora non abbiamo automatismi per i fraseggi. Nella mia testa dopo l’uno a zero si deve continuare. C’era bisogno di questa vittoria per tutto l’ambiente per la società, la squadra e la piazza, era quasi derby ora si può lavorare con più tranquillità, ci piace il tipo di feeling che c’è con la città, al di là dei tifosi dobbiamo essere bravi noi con le prestazioni e i risultati a portare i tifosi dalla nostra parte, ci hanno sostenuto tutta la partita e mi è piaciuta la festa finale sotto la curva.”

Gori, portiere del Perugia:“Sapevamo che sarebbe stata una battaglia, sconfitta non è il risultato giusto, da qui alla fine tutti scontri diretti la classifica è molto corta. Sul gol una fortuita deviazione di Dell’Orco che mi ha ingannato. Non abbiamo soffero abbiamo fatto fatica a mettere la partita sul ritmo che volevamo noi.

Michele Collocolo, match winner: “Spero di fare altri gol per la squadra è un record personale la prima volta che faccio 4 gol in stagione, ho cercato il tiro poi la deviazione è stata fondamentale. Dobbiamo cercare di tornare ai nostri livelli dobbiamo fare punti per la piazza e per la squadra. Il modulo lo abbiamo già fatto con Sottil e per noi mezz’ale va bene ci troviamo bene. IL gol lo dedico a noi squadra, la piazza e i tifosi che se lo meritano dopo questo momento difficile.”

Botteghin, capitano del Picchio oggi:“Giocare a tre o quattro non è la stessa cosa ma io e Bellusci ci conosciamo bene e non è un problema. Le ripartenze dal basso oggi in base alla partita non le abbiamo potute fare, la strategia l’abbiamo fatta in base alla partita. Bucchi e lo staff hanno lavorato tanto, dobbiamo imparare dai nostri errori, questa vittoria ci voleva, volevamo vincere in casa davanti ai nostri tifosi, ora abbiamo una buona sensazione per le prossime partite e guardare avanti.

