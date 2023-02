CASTEL DI LAMA – Un 53enne è stato investito da un’auto alle ore 20 circa di ieri, sabato 11 febbraio, lungo la SP15, nel territorio della frazione di Villa Chiarini. Il conducente della vettura, dopo l’impatto, non si è fermato per soccorrere l’uomo, che è stato scaraventato a terra ed è stato soccorso dai Sanitari del 118. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza, che ha trasportato il ferito al Trauma Center dell’ospedale Torrette di Ancona. I Carabinieri, giunti sul luogo dell’incidente, stanno indagando per ritrovare l’auto che non si è fermata.

