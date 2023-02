ASCOLI PICENO – Si sono aperte ufficialmente ieri mattina, 12 febbraio, le iscrizioni al concorso dei gruppi mascherati per l’edizione 2023 del Carnevale di Ascoli. Sono arrivate, dunque, le prime formalizzazioni della partecipazione alla gara che caratterizza da sempre la kermesse ascolana: circa una quindicina di gruppi finora iscritti, di cui 9 si erano già appostati nella notte davanti alla Sala Cola d’Amatrice, dove quest’anno è operativa la segreteria dell’associazione Il Carnevale di Ascoli. E adesso, le iscrizioni, come già anticipato, potranno essere effettuate fino alla mattinata di sabato prossimo, 18 febbraio. La segreteria, gestita da Daniela Matalucci e Luigia Rossi Brunori, col supporto anche di altri componenti del direttivo, effettuerà i seguenti orari: tutti i giorni fino a venerdì 17 febbraio dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18, mentre sabato 18 alle ore 12,30 si chiuderanno le iscrizioni. E proprio per quel che riguarda le procedure di iscrizione al concorso, il presidente dell’associazione Marco Olori ricorda la possibilità di potersi iscrivere contestualmente anche all’associazione e, quindi, con la possibilità di poter partecipare attivamente alla riuscita della manifestazione carnascialesca. Con l’occasione si sottolinea che per potersi iscrivere i gruppi mascherati dovranno consegnare alla segreteria copia di un documento di identità e un documento di liberatoria per ciascun componente compilato e firmato. Dal sito ilcarnevalediascoli.it potrà essere scaricato e stampato il modello di riferimento per la liberatoria.

LE POSTAZIONI

Per quel che riguarda le postazioni fisse, che quest’anno hanno inevitabilmente subìto modifiche a causa della presenza di numerosi cantieri nel centro cittadino, l’associazione “Il Carnevale di Ascoli” sottolinea che, al contrario di alcune informazioni non corrette emerse riguardo le location per i gruppi fissi, almeno fino al primo pomeriggio di oggi erano ancora a disposizione due postazioni in piazza Roma a circa 70-100 metri da piazza del Popolo. E questo nonostante le difficoltà che si sono dovute superare per poter individuare soluzioni idonee tenendo conto dei lavori in corso in città e delle connesse esigenze di sicurezza. Esigenze che, tra l’altro, hanno comportato anche lo spostamento delle postazioni che ospiteranno Laboratorio del trucco, Accademia del dialetto e Ama Aquilone rispettivamente in piazza Arringo, sotto la Loggia dei mercanti e in corso Mazzini nella zona ex Carisap.

LA GIURIA

Nel frattempo è stata definita la giuria che sarà chiamata a valutare i vari gruppi iscritti al concorso. La presidente è Barbara Tomassini, mentre gli altri componenti sono: Pino Presciutti, Sandro Avigliano, Alessandra Lazzarini, Fiorenzo Esposto, Paolo Angelini, Roberto Alessandrini, Massimo Mancini, Cinzia Ventili, Giorgio Fiori, Simona Chiovini, Mauro Orsini, Manuela Citeroni, Andrea Tarli, Quinta Piccinini. Sono stati individuati 3 giurati per ognuno dei 5 settori individuati per giudicare le mascherate in concorso: ascolanità, comicità, originalità, coinvolgimento, costumi.

BUS E VIABILITA’

Va ricordato che l’Amministrazione comunale di Ascoli, per facilitare i collegamenti col centro cittadini ha disposto nelle giornate di domenica 19 e martedì 21 febbraio, il potenziamento delle linee dei servizi di trasporto della Start. Nel dettaglio, nella giornata di domenica le corse inizieranno alle ore 14:30 (fermata Monticelli) e termineranno alle ore 21:10, con l’ultima partenza da viale de Gasperi. Nella giornata di martedì 21 febbraio, le corse inizieranno alle ore 16:30 (fermata Monticelli) e termineranno alle ore 21:50, con l’ultima partenza da viale de Gasperi.

