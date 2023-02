“La vittoria mancava da tanto e i tifosi la meritavano per le lunghe trasferte che hanno fatto, finalmente siamo riusciti a ritrovare il successo in casa.”

ASCOLI PICENO- Claud Adjapong, difensore dell’Ascoli, nel corso dell’intervista settimanale, ha analizzato la partita col Perugia prima di presentare il prossimo impegno di campionato col Parma, un quasi derby per il difensore, nato a Modena:

“La settimana scorsa è stata importante perché eravamo reduci dalla sconfitta di Cittadella, poi il Mister era stato mandato via, quindi sapevamo che col Perugia avremmo dovuto dare qualcosa in più. Erano venuti i tifosi a parlarci, incoraggiandoci e dandoci la carica giusta. La vittoria mancava da tanto e i tifosi la meritavano per le lunghe trasferte che hanno fatto, finalmente siamo riusciti a ritrovare il successo in casa. Il Mister dopo la gara era contento perché nel giro di una settimana abbiamo interpretato benissimo quello che ci aveva chiesto, è ovvio che c’è tanto da lavorare, lo sappiamo, dobbiamo essere concentrati in allenamento e interpretare al meglio quello che Mister Breda ci chiede”.

Col Perugia Adjapong è stato impiegato terzino destro nella difesa a quattro proposta da Mister Breda:

“Penso che l’abbiamo interpretata benissimo, anche se non è stato semplice perché da sei mesi lavoravamo sulla difesa a tre, siamo stati bravi con la linea dei difensori; da parte di tutta la squadra c’era voglia di portare a casa la vittoria senza subire gol, questo è stato importante, al di là del modulo. Il Mister è qui da una settimana, lavoriamo ogni giorno per interpretare sempre meglio i suoi meccanismi e per riportarli in partita, siamo tutti concentrati. Col Perugia è stata una gara sporca, si sono visti grinta e fame di portare a casa il risultato. Ora dobbiamo dare continuità alla prestazione di sabato e metterla in campo col Parma”.

Sul Parma: “E’ una squadra forte, con giocatori di grande importanza, ma, se metteremo in campo quello che abbiamo prodotto contro il Perugia, potremo fare una grande prestazione e anche il risultato. La B è un campionato altalenante, il Parma è una squadra che va a vincere col Genoa e con altre big e poi perde col Cosenza, sulla carta meno forte. Sappiamo che avremo di fronte un avversario importante, servirà essere concentrati cento minuti per portare a casa il risultato. Essendo nato a Modena, per me è un mezzo derby, abbastanza sentito, speriamo di fare bene. Il Parma palleggia molto, è costruito per andare in Serie A, quindi dovremo essere aggressivi per non far ragionare l’avversario”.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.