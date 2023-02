La signora Annunziata sarà, in qualche modo, la miglior testimonial del Carnevale ascolano, il Carnevale senza età e in grado far divertire tutti, dai bimbi alle persone più anziane. Un Carnevale da Guinness dei primati

ASCOLI PICENO – A 90 anni indosserà il costume e parteciperà all’edizione 2023 del Carnevale di Ascoli, esibendosi nella suggestiva piazza del Popolo. E proprio la manifestazione carnascialesca ascolana, tra le più coinvolgenti d’Italia per la sua grande spontaneità, potrà vantare un vero e proprio record da Guinness dei primati: la presenza al tradizionale concorso per gruppi mascherati di una concorrente che potrebbe essere la più longeva partecipante di sempre a un Carnevale, a livello nazionale e non solo. Si tratta di Annunziata Simonetti, della Nenziatella, 90 anni portati benissimo, con grande vitalità. Nata ad Offida, altro centro della provincia di Ascoli con una lunga tradizione carnascialesca, e attualmente residente a San Benedetto. Tutto nasce dal fatto che, andando indietro nel tempo, qualche anno prima della pausa per la pandemia, per non restare sola, aveva più volte accompagnato la figlia alle riunioni organizzative per realizzare una mascherata di gruppo per il Carnevale ascolano. E da questi incontri degli anni passati è nata ora l’idea di iscrivere la signora Annunziata, insieme alla figlia, tra i componenti di uno tra i gruppi storici del Carnevale di Ascoli per il concorso in maschera di quest’anno.

“Il Carnevale di Ascoli – dichiara il sindaco Marco Fioravanti – è energia e vitalità, entusiasmo e divertimento. Con la sua forza dirompente è in grado di coinvolgere persone di tutte le età: ecco perché la presenza da record di “Nenziatella” rappresenta un grandissimo vanto per la nostra manifestazione storica”. “Bambini, ragazzi, adulti e più anziani: – aggiunge Fioravanti – la città è pronta a vestirsi a festa e colorarsi di luci, maschere e coriandoli. Dopo due anni di stop forzato causa Covid ci aspettiamo un’edizione da record per il nostro fantastico Carnevale”.

“La presenza all’edizione 2023 della signora Annunziata, che a 90 anni si maschererà e parteciperà al concorso, nelle giornate di domenica e martedì grasso, – sottolinea Marco Olori, presidente dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli” insieme agli altri componenti del direttivo – rappresenta un segnale importante per fare comprendere le caratteristiche e le qualità di questo nostro Carnevale: un Carnevale per tutti, coinvolgente, in grado di aggregare e integrare tutte le generazioni”.

La signora Annunziata sarà, in qualche modo, la miglior testimonial del Carnevale ascolano, il Carnevale senza età e in grado far divertire tutti, dai bimbi alle persone più anziane. Un Carnevale da Guinness dei primati.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.