CASTIGNANO – Giovedì 16 febbraio, dalle 17 fino a tarda sera, in Piazza Umberto I° nel centro storico del borgo, come da vecchia tradizione, la Pro Loco di Castignano preparerà e distribuirà centinaia di frittelle, chiamate “pizze onte” (cioè pizze unte, fritte nell’olio), bagnate da abbondante e gradito vino locale. Un pomeriggio molto sentito dai Castignanesi di tutte le età, con i più piccini che parteciperanno anche mascherati e carichi di coriandoli.

Si ballerà con le note della storica Banda musicale Città di Castignano, altro orgoglio della comunità locale al pari del folclore carnascialesco. E nella giornata famosa per abbuffarsi fino quasi a scoppiare, non poteva mancare la gara a tema “mangereccio” per proclamare Re Carnevale che, con il suo moccolo gigante, aprirà la secolare “Sfilata dei Moccoli” in programma per martedì 21 alle 19.

Il suono di cassa, piatti e rullanti per le vie del paese poi chiuderà la giornata di festeggiamenti ma allo stesso tempo segnerà l’avvio della settimana più sentita, con gli eventi tradizionali del Carnevale Castignanese.

Come il Veglionissimo del 18 febbraio, il sabato di Carnevale, rigorosamente in maschera. Quest’anno bisognerà fare a meno del Teatro Comunale, storica casa delle serate danzanti castignanesi, in ristrutturazione. Ci si sposterà allora poco fuori dal centro storico, in Via Galvoni, nella struttura polifunzionale “Predaia” e annessa tendostruttura predisposta ed addobbata di tutto punto dalla Pro Loco. Non cambierà però la voglia di divertirsi, e poter finalmente tornare a ballare insieme dopo 2 anni di stop. Si inizierà alle ore 22 e si proseguirà prima con le note della band Direzioni Parallele. E poi fino all’alba con il dj set di Manuele Capannelli. Musica, maschere, brindisi e divertimento, in questo turbine di eventi in crescendo fino al gran finale del Martedì Grasso.

