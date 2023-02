ASCOLI PICENO – Fondi europei, prosegue il tour nei territori: ieri la tappa di Ascoli. Segue la nota:

«Oltre un miliardo di euro da spendere e il confronto continua. Dopo aver incontrato i territori agli albori della programmazione europea 2021/2027 la Regione Marche ha deciso di proseguire su questa strada e di anticipare la pubblicazione di primi bandi, prevista per il mese prossimo, con un nuovo ciclo di tavoli operativi con associazioni di categoria, datoriali e dei lavoratori, ordini professionali e parti sociali in generale per illustrare assi e priorità individuati per rilanciare le Marche, la sua economia, la sua tenuta sociale. Dopo la prima tappa a Fermo, ieri l’appuntamento era ad Ascoli Piceno. All’Ufficio Speciale per la Ricostruzione sindaci e categorie hanno avuto modo di confrontarsi con, dopo i saluti istituzionali del sindaco Marco Fioravanti, con Goffredo Brandoni e Andrea Maria Antonini, rispettivamente assessori regionali alle Politiche Comunitarie e allo Sviluppo Economico, e con Monica Mancini, vicepresidente di Svem Sviluppo Europa Marche. In collegamento dal Senato è intervenuto anche il senatore e attuale Commissario per la ricostruzione, Guido Castelli mentre in sala era presente il presidente dell’Istao, Mario Baldassarri.

“La programmazione europea è stata approvata dalla Commissione lo scorso 25 novembre mentre il Consiglio regionale l’ha approvata a gennaio – ha ricordato l’assessore al Bilancio, Goffredo Brandoni – Con il bilancio che abbiamo approvato è stato fatto uno sforzo incredibile investendo un cofinanziamento di 140 milioni di euro che, come moltiplicatore, produrranno 882 milioni di risorse”. A queste si aggiungono due Programmi Operativi Complementari (Poc) con risorse nazionali per 154 milioni di euro. “Siamo in un momento epocale – ha spiegato l’assessore Antonini – e per quanto riguarda la strategia una parte importante l’avrà il sostegno allo sviluppo economico attraverso la ricerca e l’innovazione che sono alla base della solidità delle imprese”. Particolare attenzione, dunque, alle pmi con il 55% delle risorse del Fesr (circa 310 milioni) destinato all’innovazione di processo e di prodotto, all’internazionalizzazione, allo sviluppo di start up innovative e a modelli di business rispettosi dell’ambiente e delle risorse. Altri 220 milioni sono destinati efficientamento energetico delle imprese, delle aree produttive, degli edifici pubblici e alla mobilità sostenibile. Il futuro nell’innovazione, insomma, ma senza dimenticare il fronte del lavoro. Attraverso la programmazione FSE+, che vale 296 milioni di euro, e in raccordo con università, istituti superiori e Its si punta a frenare la fuga all’estero o in altre regioni dei giovani con borse lavoro, dottorati industriali in grado di potenziare l’occupabilità dei giovani e utili anche per contrastare l’obsolescenza delle competenze dei disoccupati adulti.

Da parte sua la Svem, ha ricordato la vicepresidente Mancini “ha messo a punto un portale per agevolare la ricerca dei bandi. Basterà inserire il codice d’avviamento postale per i Comuni per restare aggiornati sulle opportunità per territorio o il codice ateco per quelle relative alle attività economiche. Da parte nostra c’è la disponibilità ad affiancare i Comuni con le nostre professionalità”. Una grande sfida per permettere alle Marche, piegate dalla tante crisi nazionale e locali che dal 2008 hanno riflessi negativi sul suo tessuto economico e sociale, di tornare tra le regioni più sviluppate del Centro Nord. Anche per questo l’obiettivo è quello di mettere a terra tutte le risorse disponibili. I prossimi incontri si terranno domani a Pesaro, giovedì 23 ad Ancona e venerdì 24 a Macerata».

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.