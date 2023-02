Breda:” Noi dobbiamo fare la nostra partita, in settimana abbiamo lavorato sulle caratteristiche dell’avversario ma c’è da fare un percorso come squadra e in questo dobbiamo accelerare perché tempo non ce n’è, l’idea di migliorarsi sempre deve esserci tutti i giorni negli allenamenti. Il Parma ha qualità”

ASCOLI PICENO -Bianconeri di scena a Parma sabato 18 febbraio, alle ore 14 si scende in campo al “Tardini” nel match valido per la 25^ giornata del Campionato di Serie BKT: arbitra Niccolò Baroni di Firenze. Gli Assistenti sono Marco Ceccon di Lovere e Claudio Gualtieri di Asti. Quarto Ufficiale Valerio Vogliacco di Bari, al VAR Aleandro Di Paolo di Avezzano, AVAR Oreste Muto di Torre Annunziata.

ULTIME DAI CAMPI Agli ordini di mister Breda, i calciatori hanno svolto ieri una seduta mattutina allo stadio: riscaldamento con attivazione tattica, esercitazioni tecniche e su palle inattive, lavoro per reparto il programma svolto. Oggi alle ore 10:30 la rifinitura al Picchio Village a porte chiuse.

Prosegue la preparazione anche dei crociati al “Mutti Training Center” di Collecchio, nella giornata di ieri, agli ordini dell’allenatore Fabio Pecchia: attivazione generale, torelli, esercitazione tattica collettiva e individuale, oltre a concludere la seduta con un lavoro personalizzato per ciascun calciatore. Cristian Ansaldi e Drissa Camara hanno partecipato alla seduta, svolgendo un allenamento parziale sul campo insieme alla squadra. Nella giornata di venerdì 17 febbraio il programma prevede una seduta al mattino per continuare la preparazione in vista del match contro l’Ascoli.

Parma in lutto per la morte dell’ex difensore Mario Zurlini.

Attacco dei crociati che non sembra voler trovare un interprete giusto: Inglese sembra ormani in un tunnel senza luce, l‘ultimo gol del centravanti risale ad un girone fa proprio nella partita contro l’Ascoli, chissà se il tecnico sceglierà di schierare Gabriel Charpentier, 5 gol per lui in stagione ed exAscoli che non ha lasciato traccia con la maglia del Picchio solo 20 minuti in campo.

Ascoli a quota 29 e Parma all’ottavo posto in classifica con 34 punti; attenzione però ai primi 45’ di gioco, in cui i crociati risulterebbero al secondo posto a quota 40, alle spalle del Genoa, flessione invece che si registra nei secondi tempi.



LE PAROLE DEI DUE TECNICI ALLA VIGILIA

Stamane, prima della rifinitura, Mister Breda è tornato ad analizzare la prestazione fornita col Perugia; successivamente il tecnico bianconero ha parlato della sfida di domani pomeriggio col Parma: “Col Perugia ho visto atteggiamento, intensità e voglia di superare i problemi e siamo stati premiati nel risultato, un risultato che però abbiamo voluto. Se prima di quella partita mi avessero chiesto chi non avrei voluto incontrare, per caratteristiche avrei detto proprio il Perugia. Certo, dobbiamo lavorare tanto, dal punto di vista della qualità del gioco e delle occasioni da creare, i ragazzi lo sanno, questa settimana ci siamo allenati con la voglia di migliorare e crescere, era questa la risposta che volevo avere.

Il Parma ha giocatori che dovrebbero stare in Serie A, ma va a fasi alterne. E’ una squadra che richiede molta attenzione e rispetto, ma allo stesso tempo ha dimostrato di avere problemi, su tutti la non continuità di risultati. Noi dobbiamo fare la nostra partita, in settimana abbiamo lavorato sulle caratteristiche dell’avversario, ma c’è da fare un percorso come squadra e in questo dobbiamo accelerare perché tempo non ce n’è, l’idea di migliorarsi sempre deve esserci tutti i giorni negli allenamenti. Il Parma ha qualità, ma noi dobbiamo fare la nostra gara, tutto quello che abbiamo fatto è subordinato a come affronteremo questa partita e a quanta vogliamo metteremo in campo per portare via punti. Simic rientra dalla squalifica, Dionisi ha ancora qualche problema e non farà parte del gruppo, in settimana c’è come presenza ma negli allenamenti lo stiamo ancora aspettando.

I tifosi? Sono un fattore determinante e decisivo, dobbiamo essere noi a portarli a credere in noi. I tifosi vogliono vedere gente che combatte, che non molla mai, che prova a vincere sempre. Quella coi tifosi è un’unione che dobbiamo rafforzare attraverso l’unità di intenti. Al di là della classifica, bisogna concentrarsi su quello che possiamo determinare. E noi possiamo determinare la partita che viene”.

Le parole di mister Pecchia alla vigilia: “Testa bassa e pedalare senza pensare alla partita, a fine stagione alziamo la testa. Vincere passa dalla costruizione di identià di gioco, sopportare questo tipo di pressioni, a livello tattico, tecnico e fisico, l’integrità della rosa e la continuità. Il Frosinone sta facendo qualcosa fuori dal normale ha dato uno strappo al campionato. Poi c’è una forbice molto ristretta, campionato molto equilibrato, c’è poca differenza tra le squadre. L’Ascoli? Per me la partita è domani tutti gli altri discorsi non contano nulla, col cambio allenatore c’è sempre attenzione maggiore, cambi, il gruppo è lo stesso a parte Forte arrivato ora e Gondo arrivato a settembre gli altri giocatori si conoscono bene, non credo si snaturi e lavori sulle caratteristiche individuali. Le palle aere? Dobbiamo lavorare sui gol come li prendiamo, loro hanno struttura e qualità ma molto dipende da noi dobbiamo tenere conto dell’avversario ma dobbiamo tenere fede della nostra identità. Dionisi in dubbio? Del Prato mancherà puògiocare Ansali o Koulibaly a sinistra abbiamo il ruolo coperto, al di là di Dionisi che è un leader e caratterizzante per la squadra, quando non c’è è meglio per noi ma la rosa è di alto valore e dobbiamo stare attenti alle palle vaganti e a gestire la palla.

PRECEDENTI

Ascoli e Parma si sono affrontante per 15 volte, la prima in serie A nel 1974, poi in serie B su nove sfide, il Parma è imbattuto in otto, di cui 5 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. L’Ascoli ha vinto in casa emiliana in Serie B, 1-0 il 18 aprile 2022. All’andata la gara di terminò con secco 1-3 per il Parma, con gol di Tutino, Inglese e Mann.

EX della sfida



Uno degli ex siede sulla panchina emiliana, è proprio il mister Fabio Pecchia che nella stagione 2006-2007 da calciatore ha giocato nell’Ascoli, in Serie A.

il tecnico dell’Ascoli Roberto Breda ritroverà il Parma, del quale vestì la maglia tra il 1999 e il 2000 con Alberto Malesani in panchina.

Charpentier, l’attaccante ha indossato l amaglia del picchio dal febbraio 2021 fino al termine della stagione.

Mister Breda ha convocato 24 calciatori per la partita col Parma, in programma domani alle ore 14:00 al “Tardini” e valida per la 6^ giornata di ritorno del Campionato di Serie BKT. Non recupera Dionisi, forfait all’ultimo di Simic, out per un trauma facciale contusivo, riportato a seguito di uno scontro di gioco.

PORTIERI: 12 Bolletta, 13 Guarna, 1 Leali

DIFENSORI: 17 Adjapong, 55 Bellusci, 33 Botteghin, 20 Donati, 54 Falasco, 21 Giordano, 5 Quaranta, 44 Tavcar

CENTROCAMPISTI: 77 Buchel, 8 Caligara, 18 Collocolo, 27 Eramo, 23 Falzerano, 32 Giovane, 28 Proia

ATTACCANTI: 10 Ciciretti, 11 Forte, 15 Gondo, 7 Lungoyi, 14 Marsura, 90 Mendes

Indisponibili: Dionisi, Gnahoré, Simic

Diffidati: Dionisi, Eramo, Forte, Giovane, Gondo, Quaranta

Squalificati: nessuno

