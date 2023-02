ASCOLI PICENO – Il ‘giovedì grasso’ ha aperto il Carnevale ascolano, con il primo giorno in maschera che ha visto protagonisti circa 1500 studenti delle scuole cittadine. Con il centro storico invaso dai giovanissimi è ufficialmente iniziata l’edizione 2023, dopo il lungo stop dovuto alla pandemia. Per questa occasione, l’Amministrazione Comunale in collaborazione con Opera ha provveduto a ristrutturare gli storici lampadari che rendono ancor più magica l’atmosfera di Piazza del Popolo: oltre al cambio delle lampadine, è stato realizzato un lavoro di ripristino dei prismi, dei cavi e dei decori dei lampadari più usurati e ammalorati. Un intervento che è stato portato a termine per rimettere a nuovo uno dei principali simboli del Carnevale ascolano. Un modo per rendere ancor più suggestivo il ‘salotto cittadino’, cornice ideale per le maschere, i gruppi e le ‘macchiette’ che fino a martedì animeranno e coloreranno la città in uno spirito di festa e divertimento.

L’Amministrazione Comunale informa che, in occasione dell’edizione 2023 del Carnevale di Ascoli Piceno, nelle giornate di domenica 19 e martedì 21 febbraio, saranno rafforzate e implementate le linee dei servizi di trasporto della Start S.p.A. per raggiungere il centro storico cittadino, ove si svolgerà la tradizionale festa carnascialesca. Il servizio di trasporto della Start S.p.A. sarà garantito ogni 20 minuti. Nel dettaglio, nella giornata di domenica 19 febbraio le corse inizieranno alle ore 14:30 (fermata Monticelli) e termineranno alle ore 21:10, con l’ultima partenza da Viale de Gasperi. Nella giornata di martedì 21 febbraio, le corse inizieranno alle ore 16:30 (fermata Monticelli) e termineranno alle ore 21:50, con l’ultima partenza da Viale de Gasperi.

L’Amministrazione Comunale informa altresì che, a partire dalle ore 15 e fino alle ore 21 di domenica 19 febbraio, sarà chiuso al transito dei veicoli Corso Vittorio Emanuele, con accesso garantito solo alle linee di trasporto pubblico Start, ai residenti e ai veicoli muniti di autorizzazione per l’accesso in ZTL e APU. Contestualmente, verrà disattivato il Varco Carmine. Le vetture provenienti dal ponte di Porta Maggiore potranno dunque svoltare a destra in via Porta Tufilla (strada Mulini) o proseguire in Corso Mazzini, accedendo dal Varco Carmine. Le provenienze da Lungo Castellano potranno invece transitare in Viale Alcide de Gasperi e proseguire poi verso il ponte di Porta Maggiore o in via Porta Tufilla, senza poter accedere in Corso Vittorio Emanuele.

Inoltre, sono state previste modifiche alla viabilità e alla sosta come stabilite nell’ordinanza dirigenziale n. 85 del 13/02/2023 e integrate dall’ordinanza dirigenziale n. 101 del 16 febbraio 2023, consultabili rispettivamente alle pagine https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21975 e https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21994 del sito istituzionale.

