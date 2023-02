MONSAMPOLO DEL TRONTO – Dopo 36 anni di servizio nella polizia locale di Monsampolo del Tronto il Commissario Silvio Colonnella, per raggiunti limiti di età, dallo scorso 1 febbraio 2023 è in pensione. Era il 1 dicembre del 1986 quando Silvio è entrato a far parte del Comando di Monsampolo come vigile urbano e all’epoca a guidare l’amministrazione comunale c’era il sindaco Nazzareno Tacconi. Un percorso di vita in divisa, al servizio della città, ricco di esperienze lavorative, vicende ed emozioni molto importanti. Una figura storica per Monsampolo e per quanti hanno avuto modo di conoscerlo sia sul piano professionale che umano.

“Ringrazio Silvio a nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale – ha dichiarato il Sindaco Massimo Narcisi – per il lavoro svolto nei suoi anni di servizio durante i quali ha sempre messo al primo posto, con profonda sensibilità umana, l’interesse della collettività e ha sempre dimostrato grande spirito di sacrificio non facendo mai venire meno il suo impegno a supporto di tutte le amministrazioni che si sono succedute”.

L’Amministrazione comunale ha organizzato una cerimonia per salutare il Commissario Silvio Colonnella, a cui è stata donata una targa ricordo, alla quale hanno partecipato i dipendenti del Comune e il suo collega della polizia locale, l’Agente Roberto De Angelis.

