ASCOLI PICENO – Tra i tanti giocatori della storia dell’Ascoli, un posto speciale lo merita Enrico Nicolini, biondo e tenace centrocampista genovese classe ’55, soprannominato il Netzer di Quezzi, è rimasto nei cuori e nei ricordi più belli dei tifosi ascolani, un amore ricambiato e mai attenuato dal tempo. Con Nicolini parliamo del presente e del passato, analizzando anche il difficile campionato di B e la situazione attuale dell’Ascoli

Nicolini era instancabile in campo, centrocampista del Picchio in serie A dal 1981 al ’85, collezionando 114 presenze e 10 reti, due delle quali indimenticabili, amatissimo dai tifosi bianconeri, ha vissuto gli anni d’oro dell’Ascoli calcio per poi tornare come allenatore in serie C1 nelle stagioni ’95-96 e ’96-’97.

Analisi del campionato di B

“La serie B, è un campionato equilibrato. Livellato? Si perchè le grandi se escludiamo il Genoa e il Frosinone hanno un pò “fallito”, diciamo che le squadre importanti.”

Il prossimo avversario del Picchio, il Parma partito con grandi ambizioni e poi lo scontro con la realtà? “Il Parma è squadra strana capace di battere il Genoa poi perdere in casa, hanno un ottimo organico giocatori molto bravi tecnicamente. Frosinone ammazza campionato? “Le prime due squadre penso che ormai sia difficile raggiungerle, seguo il Genoa che ha un organico nettamente superiore alle altre. Gilardino? sta facendo ottimi risultati anche se fa fatica, vince di misura, partite in bilico fino alla fine però i numeri sono quelli, la posizione è quella che merita. Ha due giocatori per ruolo non dovrebbe avere grossi problemi. Il Bari? ha un rendimento casalingo non bello, se trova un rendimento in casa migliore può ambire a salire. mI ha sttupito il Sudtirol ma credo sia anche per via del fatto che come dicevo le grandi stanno trovando difficoltà.”

Ascoli e mister Breda

L’Ascoli ha recentemente esonerato Bucchi, al suo posto Breda. Il tuo nome è sempre in voga: “Ogni volta che si cambia allenatore si fa il mio nome, mi piacerebbe tornare ad Ascoli, seguo la squadra ho visto anche la partita con il Perugia. Peccato per l’andamento perchè per un periodo si era in zona playoff poi si è stati risucchiati. Breda? Lo conosco bene anche di persona lui è ha casa a Genova, allenatore di categoria, brava persona che ha avuto così una grande occasione ad allenare l’Ascoli e spero che la possa fare bene anche perchè ha allenato in piazze difficili e penso sia adatto. La squadra? Ha organico di buon livello. Può arrivare anche ai playoff per me ha una grande rosa.”

Ascoli che fa fatica a fare gol, secondo te cosa si può migliorare? “Davanti ha giocatori di qualità, Dionisi quando non gioca è una perdita importante è un giocatore carismatico quando ha il pallone da sensazione di pericolosità per gli avversari, devono trovare equilibri probabilmente con il 3-5-2 che ha dato più solidità ma meno imprevidibilità, senza nessuno che salta l’uomo le punte soffrono un pò. Per me la specificità dei ruoli è fondamentale, senza forzare per il modulo, penso che ogni giocatore deve stare nel suo ruolo per esprimersi al meglio dove sa farlo.”

C’è un giocatore che ti ha colpito in questo Ascoli? “Collocolo credo possa fare molto, è nell’età giusta per fare il salto e spero che lo faccia con l’Ascoli, poi in assoluto Botteghin mi piace tantissimo anche se non più giovanissimo è indispensabile.”

IL PASSATO IN BIANCONERO

Ci siamo visti all’anteprima del documentario dedicato a Carletto Mazzone al teatro Ventidio Basso, un momento commovente: “Con Mazzone la prima volta mi ero incrociato a Catanzaro e poi è nato il rapporto per cui sono diventanto il suo uomo di fiduci, venni ad Ascoli dal Napoli dove avevo fatto una grande stagione, sono venuto ad Ascoli è nato subito un feeling con l’ambiente e con la squadra è nata qui mia figlia e sono successe tante belle cose, ritornare ad Ascoli per me ha sempre un significato importante ho un mare di ricordi quando avanzi con l’età i ricordi quelli belli rimangono impressi nella mente ritornare qui rivedere gli amici, l’affetto e il calore con cui mihanno accolto con la standing ovation. C’è un rapporto tra me e l’Ascoli di amore profondo che va al di là del rapporto normale tra giocatore e tifosi, ne sono passati tanti anche più bravi di me che hanno fatto la storia, però penso

Quel gol indimenticabile nell’ultima giornata del campionato contro il Cagliari, stagione 1982-’83 e la tua prodezza in difesa valsero la sesta salvezza consecutiva per l’Ascoli, ne abbiamo parlato in un’intervista tempo fa. Si quello è uno dei più bei ricordi, dissi una frase che è rimasta nella storia

“Chi non c’era se lo deve far raccontare. Chi c’era non lo può dimenticare”

Era il 13 maggio 1983 e spero si possa far qualcosa per i 40 anni per ricordare, sarebbe davvero bello sopratutto per chi c’era quel giorno.

Un altro tuo gol è rimasto nella storia, quello di nuca alla Juventus che regalò ilsuccesso per una rete a zero, stagione 1981: “Premetto che nei miei 4 anni abbiamo fatto due vittorie e due pareggi con la Juventus, era sempre la partita di grande attesa, 22 novembre 1981, stadio strapieno e il ricordo che ho che di testa non ero un grande campione ci fù questo corner che andò a battere De Ponti, mi marcava Tardelli lo anticipo do un colpo di nuca per prolungare la traiettoria e invece uscì fuori una parabola che si infilò all?incrocio dei pali e vincemmo uno a zero, ero sotto la curva opposta e fecì tutto il giro per andare sotto la sud, poi ne vincemmo un’altra poi l’ultimo anno che ero ad Ascoli fecì gol su rigore e terminò 1 a 1.”

COSA E’ CAMBIATO DI PIU’ DAL CALCIO DEGLI ANNI’80 AD OGGI

“Il senso di appartenenza, adesso i giocatori stanno poco qualche anno e vanno via, all’epoca si stava tanti anni in una città, questo manca tanto per quanto riguarda l’aspetto emotivo è proprio questo senso di appartenenza che da qualcosa in più, non è una critica ma una constatazione, ha aiutato molto lo svincolo su questo prima le società facevano un pò da padrone, la verità come dico sempre è a metà strada.”

Ad Ascoli però anche Mister Pecchia nella pre gara della partita col Parma ha dichiarato che una caratteristica è proprio il fatto che ci sia una squadra solida comn giocatori che sono qui da molto tempo pensiamo a Eramo, Quaranta, Leali altri ancora e chi è tornato come Bellusci:”E’ importantissimo, anche chi arriva si immedesima subito nella realtà ascolana non devi ripartire da zero, io ci credo molto in questo, quando si va in campo questo modo di ragionare ti puo far superare degli ostacoli in maniera più facile e in modo più breve, qualche punto in più si fa anche per questo.”

Il ricordo di Mihajlović e Vialli

Sei cresciuto nella tua Sampdoria dalle giovanili alla serie A, nell’ultimo periodo se ne sono andati due ex calciatori amati e ricordati da tutti con quella maglia blucerchiata, Siniša Mihajlović e Gianluca Vialli a loro hai dedicato due bei post su Facebook. “Con Gianluca Vialli eravamo amici, dispiace ancora di più perchè lui e Sinisisa erano due giovani, due ragazzi ben voluti da tutti sono state brutte situazioni c’era sempre la speranza che ne uscissero fuori. A Genova ci sono state delle belle commemorazioni da parte dei tifosi un affetto incredibile tutto è stato molto commovente e coinvolgente.”

Adesso sei nella tua Genova, non lavori più con la Samp cosa fai nel tempo libero?: “Adesso mi dedico al calcetto con gli amici, giochiamo in un posto stupendo vicino al mare, poi una pizzata e tutti insieme e si sta bene”

E allora chiudiamo così con una bella citazione di De Andrè sulla sua Genova e la Genova di Enrico Nicolini

“Genova è anche gli amici che da lontano ti vedono crescere e invecchiare, per esempio i pescatori, che hanno la faccia solcata da rughe che sembrano sorrisi e, qualsiasi cosa tu gli confidi, l’hanno già saputa dal mare”

