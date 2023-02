Sabato 18 febbraio 2023, alle ore 14 Parma e Ascoli si affrontano al “Tardini” nel match valido per la 25^ giornata del Campionato di Serie BKT

Breda conferma il modulo vittorioso contro il Perugia con Falzerano sulla trequarti. Pecchia deve rinunciare all’ultimo a Benedyczak a causa febbre. Presenti al “Tardini” il patron Pulcinelli, il presidente Neri, il dg Verdone, il vice presidente Di Maso ed il responsabile delle relazioni esterne ed istituzionali De Santis.

FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Coulibaly (77’Ansaldi) Balogh (63′ Camara,) Osorio, Valenti; Estévez, Bernabé; Zanimacchia (63’Man), Vazquez, Zagaritis; Charpentier (46’Sohm dal 77′ Inglese). A disposizione: Chichizola, Corvi, Cobbaut, Circati, Hainaut, Juric, Bonny, Allenatore: Pecchia

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Adjapong, Botteghin, Bellusci, Falasco; Collocolo, Buchel (46′ Giovane), Caligara (87’Eramo); Falzerano (69’Proia); Forte (52′ Marsura), Gondo (87′ Mendes). A disposizione: Guarna, Donati, Tavcar, Giordano, Quaranta, Ciciretti, Lungoyi.

ARBITRO: Niccolò Baroni di Firenze.

Assistenti sono Marco Ceccon di Lovere e Claudio Gualtieri di Asti.

Quarto Ufficiale Valerio Vogliacco di Bari, al VAR Aleandro Di Paolo di Avezzano, AVAR Oreste Muto di Torre Annunziata.

NOTE: sono 242 i tifosi bianconeri al seguito.Lutto al braccio per i ducali per commemorare l’ex calciatore Zurlini

Spettatori 9.059 (abbonati 6.531) per un incasso di 68.267,52 € (rateo abbonamenti 48.507,52 €). Rec. 1’ pt

AMMONITI: Buchel, Gondo, Falasco, Giovane (A.) Balogh, Coulibaly, Sohm, Zagaritis(P.)

RETI:- 62′ Gondo rig.

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ punizione al limite dell’area a destra per il Parma Vasquez teso dentro trova la testa di Mendes a deviare, Baroni fischia la fine

94′ OCCASIONE PARMAValenti sotto porta non trova la deviazione per il pareggio

93′ OCCASIONE PARMAParma vicino al pareggio, colpo di testa di Osorio e salvataggio di Botteghin sulla linea

90′ assegnati 5 minuti di recupero, Camara si invola in area ma ci pensa Bellusci a chiudere il pericolo

86′ tiro di Camara da dentro l’area e traversa di Camara, tutto fermo per offside di Inglese che aveva servito il compagno a rimorchio

85′ OCCASIONE PARMA colpo di testa di Inglese che da distanza ravvicinata colpisce la traversa

83′ assedio Parma con Alnsaldi che insiste sulla sinistra cerca il cross palla che alla fine termina a Mann, tiro deviato in corner

79′ ammonito Giovane che salterà il prossimo match contro il Benevento

76′ doppio cambio Parma, esce Sohm che era subentrato a CHarpentier ed entra Inglese, dentro anche Ansaldi

75′ bella manovra offensiva del Parma chiude tutto Bellusci

67′ fallo di Botteghin dal limite punizione per il Parma, ammoniti Falasco e Sohm per proteste batte Bernabè che colpisce la traversa

66′ caos in area bianconera. due interventi dubbi valutati regolari dell’arbitro

63′ reagisce il Parma doppio cambio per Pecchia

62′ RIGORE ASCOLI. Gondo messo giù in area mentre anticpia Balogh che colpisce direttamente la caviglia dell’attaccante. Gondo contro Buffon che infila in alto alla sinistra del portiere sotto alla traversa. ammonito poi per l’esultanza in maschera

56′ OCCASIONE ASCOLI. miracolo di Buffon su Gondo che a due pasi dalla linea di porta tenta un tap in di ginocchio al volo su cross di Falzerano dalla sinistra

54′ a terra Adjapong, tacchetti sul polpaccio a sinistra in un contrasto fortuito con Zagaritis

52′ Esce Forte, problema all’inguine per lui al suo posto Marsura

48′ cross dalla desta, colpo di testa di Sohm impreciso

46-‘ Nell’Ascoli entra Giovane ed esxe Buchel, nel Parma Sohm al posto di Charpentier

PRIMO TEMPO

46′ dopo un minuto di recupero e due affondi murati del Parma si conclude il primo tempo

41′ Collocolo si invola dalla sua trequarti, arriba nell’area avversaria e tenta un tiro a giro che però esce di molto al lato della porta difesa da Buffon

39′ dubbio in area, Gondo con un tunnel supera Coulibaly che lo atterra con uno sgambetto, l’arbitro lascia proseguire

37′ Estevez ferma FOrte a palla lontana, punizione ma l’arbitro non ammonisce il giocatore ducale

31′ Occasione Parma, cross rasoterra dalla destra, palo colpito da Estevez e poi Charpentier ci prova ma si immola Botegghin lanciandosi e murando il tiro, nel frattempo Vasquez colpiscde Bellusci che rimane a terra

30′ Bernabè riparte ancora in velocità lo ferma irregolarmente Caligara, punizione dai 30 metri in posizione centrale per il Parma. batte Bernabè lancio in area, Bellusci anticipa tutti e mette in corner

27′ Occasione Parma cross dalla sinistra in area, tep in al volo di Charpentier che chiude troppo il tiro e sfiora il palo

24′ ammonito Coulibaly per un brutto fallo da dietro su Falasco

20’occasione Parma, bravo Bernabè a liberarsi al limite tiro rasoterra potente sul primo palo, si distende Leali che devia e smorza il tiro

18′ azione pericolosa dell’Ascoli, dalla punizione di Falasco testa di Botteghin una sponda per Gondo che tenta un tap in in scivolata, palla sul fondo

17’ ammonito anche Balogh per fallo su Gondo

10 ‘Gondo serve in area Forte, l’attaccante ivoriano era però era in fuorigioco

8′ ammonito Buchel che ferma Bernabè a centrocampo

5′ Partita equilibrata in cui il Parma è molto chiuso

0’-Inizia il match. Ascoli in maglia azzurra, pantaloncini e calzettoni bianchi. Parma ìN maglia biancocrociata

