ASCOLI – Al Carnevale di Ascoli, per la prima volta, parteciperanno anche i ragazzi e le ragazze di Casa Aquilone, una delle realtà presenti all’interno della cooperativa Ama Aquilone. Domenica e martedì sei giovani saranno presenti con una loro postazione, allestita in piazza Roma.

«Da qualche mese, la nostra “casa” si è stabilita ad Ascoli e l’idea di vivere nel cuore della città, attraverso il Carnevale, ci rende gioiosi – commentano i giovani di Casa Aquilone – Ci siamo cimentati in un vernacolo immediato, sino a comporre uno scritto ed una scena che ci permettessero di entrare in casa della signora Ascoli con pudore e disincanto. Noi sappiamo cosa vuol dire diventare più forti, dove qualcosa si è rotto, e lo vogliamo dire giocando, mimando, danzando e imbevendoci di coriandoli di festa. Ci siamo presi il tempo e la libertà di osservarci meglio, darci una sfida, vincere le titubanze, non temere i giudizi, poter sbagliare senza colpe e comunque vivere un giorno dando al tempo il valore degli istanti. Domenica e martedì saremo tra la gente e per la gente a mimare e recitare in un’essenziale rappresentazione teatrale che induca riflessione e divertimento».

Attualmente sono 19 i ragazzi, provenienti da diverse località, accolti nella struttura dove vivono insieme, con le loro incertezze e speranze, proprio come in una grande famiglia. In loro si alterna l’esigenza di essere aiutati e il bisogno di autonomia.

«Quella del Carnevale, dunque, è un’occasione cercata e vissuta per stare insieme, riconoscersi e rinominarsi» fanno sapere dalla cooperativa.

