ASCOLI PICENO – Al via la mostra “Tra luci e ombre. Tracce di vita dal carcere”, ospitata dal Forte Malatesta di Ascoli. Segue la nota:

«Sabato 4 marzo 2023 alle ore 18.00 presso il Forte Malatesta di Ascoli Piceno verrà inaugurata la mostra “Tra luci e ombre. Tracce di vita dal carcere”. L’evento espositivo che gode del patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, è curato dal prof. Stefano Papetti, direttore delle civiche collezioni e da Cristina Peroni, Aurora Alberti e Cristiano Massari. Una grande mostra collettiva che vuole essere pretesto per rivalutare l’errore come forza propositiva, punto di partenza per costruire un nuovo sguardo. La mostra nasce dal ritrovamento dell’unica testimonianza fotografica del Forte Malatesta immediatamente successiva al trasferimento, nel 1980, all’attuale casa circondariale del Marino del Tronto. A ragione di ciò, nel percorso mostra si prendono in considerazione gli ultimi trent’anni di attività del carcere fino alla sua definitiva chiusura. Si tratta di un racconto per immagini realizzato dal fotografo Paolo Raimondi che, con un li viaggio plastico caratterizzato da squarci di luce, plasma la memoria storica di questo luogo. Dopo la ricognizione della struttura da ex-carcere ad attuale sede museale, gran parte delle tracce di quella vita è andata perduta assieme alle sue testimonianze immateriali e strutturali. Oggi lo storico edificio si mostra in uno stato di ibridità temporale, in equilibrio tra presente e passato, dove la cura della memoria storica segna una risignificazione degli spazi.

L’inaugurazione del 4 marzo segnerà anche l’inizio di molteplici iniziative che si avvicenderanno nel corso dei mesi fino al 4 giugno 2023, giornata conclusiva della mostra. Gli appuntamenti interdisciplinari ed esperienziali coinvolgeranno professionisti e realtà culturali di eccellenza del territorio».

