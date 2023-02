ASCOLI PICENO – Dopo lo stop imposto dalle limitazioni legate al Covid, il Carnevale di Ascoli Piceno è tornato quest’anno in pompa magna attirando nelle vie del centro storico almeno 25 mila persone che hanno assistito domenica 19 febbraio alla prima delle due giornate del Concorso mascherato al quale sono iscritti 118 gruppi e maschere singole.

Complice la bella giornata di sole, piazza del Popolo, piazza Roma e piazza Arringo sono state prese d’assalto fin dalla mattinata quando a farla da padroni sono stati soprattutto bambini e famiglie in maschera.

Il clou nel pomeriggio con il concorso. Tanti come sempre i temi scelti per mettere insieme scenette che rendono il Carnevale di Ascoli un vero e proprio esempio popolare di teatro di strada con particolare cura ai costumi e ai travestimenti con il trucco spesso affidato e veri e propri professionisti.

Fra le maschere anche Matteo Messina Denaro ricoverato al Mazzoni, il mantello indossato di Chiara Ferragni al Festival con scritto “sentiti libera” naturalmente parodiato; le strade cittadine disastrate, i grilli che cominciano a far capolino nelle tavole dei ristoranti, i tanti cantieri del 110% e le loro gru che svettano nella città delle cento torri, il caro energia, i cinghiali che sempre più spesso si avvicinano alla città, i tanti detti popolari trasformati in parodia.

Numerose anche le maschere “spontanee” presenti in piazza del Popolo, illuminata dal tardo pomeriggio dagli storici lampadari, restaurati per l’occasione. Il Carnevale di Ascoli torna martedì pomeriggio per la seconda e ultima giornata del concorso mascherato che determinerà i vincitori dell’edizione 2023, in base ai voti della giuria su ascolanità, comicità, originalità, coinvolgimento e costumi.

Ecco l’elenco completo dei gruppi, divisi per categoria, che si sono iscritti – grazie al grande lavoro di Daniela Matalucci e Luigia Rossi Brunori per la segreteria – all’edizione 2023 del concorso; sono in totale 118.

Categoria A: Lu mercatì de la robba antica: ciaffe e pupazze è pigghiate vita; La f’rmata d’ lu postale… part o n’part; Gfié manca la parola; Sete sbagghiate a fa li cunde: la cultura seme nu; Eì rrevate lu Carnevale, chisce passa ancora a Natale; Se l’asculà te vuò sentì, capete na statua de Custandì; Galleria Pina Coteca: vendita all’asta opere famose; E’ Carnavali… Quanne lu sfasceme ss’albere de Natali?; Pos paga?; Hogwarts: nen è più li scole de na vodda; Pe li strade d’Ascule, né sfeda’ la sorte…; Io Porto Cervo, tu porta ‘mbò chi ti pare; Jo li ciardì è secciesse nu casì; ME so rutte li palle.

Categoria B: Ascoli Picenopoli: statte che ‘mmò ‘pparecchieme; Li cinghiale repelisce… dove chisce nen pelisce, Cantieropolo-Ascoli città dell’impalcultura 2023; Pineto di verde e d’azzurro; Se li spiecchie petesse parlà; Ce metteme nu filtre?; Piceno Pop Chorn; E’ fenita la pace dell’eremita; All’asculà lu sedà pe caretà… mugghie lu beve e lu ballà; Ch n’ge lu sa ch quanne fa lu mercatine piov?!?; Ascoli capitale della coltura 2024; … s’è magnate pure lu cebborie.

Categoria C: Sme r’fierite; La liva sushi; Nella botte piccola ce sta lu vì buone… e ‘nfatti sta botticella c’ha fatte mbriaca’; Chesta o chesta?!?; Finché morte non ci separi…; Li sampietrì nen trova pace; Ogge ce staì nu sole che spacca li prete; I ricercatori della c…. picena; Resetta e Memena alla ricerca dell’acqua perduta; Ascoli nn’è più…mò è città de 100 gru; Back to the future; Gira la rota…; Ciip e…; Quisse è geluse d’me; Lu atte e la volpe; Svegghiete m’buò che li madonne; Sti frechì nen se para; Ma st’isola ce sta o nen ce sta?; M’tira…; Nen tira se nen cogghie; Il metano ti dà una mano; Caro-energia: cresce il prezzo alla “pompa”; Li cenghiale in città è calate… e mò na’ resuve manghe a schieppettate; Mascherina d’oro e Asene che vola a tutte quante fa gola…; Chi fa da se fa pe tre; Ti raserò l’aiuola…; Risto-grillo; La mamma scostumata, la figlia sistemata; Fra’ Fiasco e lo spirito divino; Messina Denaro boss nazionale ad Ascoli in ospedale; Lu cappotte… de casa!; Il grillo… mangiante; Sta casa è na gabbia d’matte.

Categoria D: La spendarella; Natale con i tuoi… Pasqua in clinica da noi; Me s’è pierse la coccia; La patata me fa’ ppeccià li lampadine; A furia de passeggià, la liva l’è fatta stracca’…; So pegghiete la lebbre; Quist’ann pe prima me vogghie segna tra luglie e agoste li ferie da fa, So’ velute la bicicletta e mò pedala… perché lu pegge ve’ sempre arrete; Gallo cedrone; Me so misse in forma; Tutte me dice: conto su di te… e che casio; Super Bonas 110%; Tu ce l’hai il sale in zucca? A me dice che tenghe li patate su n’testa; Pissicologo o pissichiatria… capa tu!, #ascolicttàdellafrittura – Squadra anti puzza; Che stu cadavere affianche nen me maschere; Lu vì fa male e gli insetti faì canta’.

Categoria G (da 11 a 24 anni): Pensali libea e nu ce seme l’bberate; Te so’ cchiappate che lu larde n’cuolle; Lu pa-llò,

Categoria Baby (da 0 a 10 anni): Rita Pavone; Le tagliatelle di nonna Pina; La regina delle nevi; Maradona: Ascoli Piceno città delle 100 torri gru; La principessa de casa.

Categoria Omnia Bona (sabato pomeriggio e domenica mattina): Seme rifierite, Lu traduttò; Li cinghiale repelisce… dove chisce ne pelisce; Natale con i tuoi… Pasqua in clinca da noi; La vedova di Carnevale; Resetta e Memena alla ricerca dell’acqua perduta: Repegghieteve sta croce; Back to the future; Famiglia Ingalls: la casa nella prateria; Le tagliatelle di nonna Pina; Pinocchio e li besciè; La principessa sul pisello; Me so sterat nen pozz iocà; Ogni giorno con i nonni è una favola!; Masha e Orso; Che è su’sa caciara?; So più brave de Silvan; Tocca a recapà li noce da li carrecigghie; L’aperegina… di casa; So’ velute la bicicletta e mò pedala… perché lu pegge vè sempre arrete; Ma dove sta ‘sa coda; La vogghia d’stdià; Se famo 3 a 3; Mascherina d’oro e Asene che vola a tutte quante fa gola; Il pilota e… la nuova rossa Sf-23; Ascoli Piceno città delle cento torri… gru; So pierse lu file de lu discorse; Lu ngiampate; Lu cappotte… de casa; Lu steward asculà sta dappertutte… pure a Sanremo; Ascoli nnì più… mò è città de 100 gru; Il grillo… mangiante!; Lu vì fa male e gli insetti fa cantà.

LE CURIOSITA’

A proposito di mascherate, anche quest’anno, come avvenuto qualche anno fa, tornerà ad Ascoli proprio per mascherarsi, nella giornata di martedì, un gruppo tutto al femminile proveniente dalla vicina località abruzzese Pineto. Il nome scelto per la mascherata è “Pineto di verde e d’azzurro” con abiti molto colorati e lucenti che hanno confezionato le stesse protagoniste. Da segnalare anche la gradita presenza, per la prima volta al Carnevale di Ascoli, della cooperativa Ama Aquilone, che avrà la propria postazione in piazza Roma.

