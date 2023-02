ASCOLI PICENO – Una domenica da record, per il Carnevale di Ascoli, quella appena trascorsa. La grande voglia di tornare a divertirsi e di mascherarsi, dopo lo stop per la pandemia, ha portato ad una straordinaria presenza di ascolani e visitatori nel centro storico del capoluogo piceno, forse come mai avvenuto in precedenza. Una giornata, dunque, da incorniciare per la manifestazione carnascialesca ascolana che ora si appresta a una chiusura in bellezza con l’ultima giornata, domani martedì 21 febbraio, del concorso per gruppi mascherati.

“E’ una grande soddisfazione – sottolinea il presidente dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli”, Marco Olori, insieme al direttivo – vedere una partecipazione così massiccia, non solo da parte degli ascolani ma anche di tutto l’hinterland e di moltissimi visitatori provenienti da fuori provincia. Un risultato che premia tutto il lavoro svolto per la riuscita della manifestazione, in stretto raccordo con l’Amministrazione comunale. E questa è anche la dimostrazione che il nostro Carnevale ha una forte potenzialità attrattiva, proprio per la sua unicità, originalità e spontaneità. Adesso ci attendiamo una chiusura altrettanto positiva”. Un Carnevale che mai come quest’anno si è dimostrato coinvolgente per tutte le fasce di età: dalla partecipazione della novantenne Annunziata “Nenziatella” Simonetti ai tanti bimbi mascherati, addirittura anche a soli 3 mesi e mezzo di età, come nel caso del “Ciccio Bello” interpretato dal piccolo Leonardo Travaglini Orsini, bellissimo bimbo che si è perfettamente calato nel ruolo del noto bambolotto.

IL PROGRAMMA

Dopo una domenica esilarante e coinvolgente si avvicina ora il momento dei primi verdetti. Martedì 21 febbraio, torneranno nuovamente ad invadere il centro cittadino i 118 gruppi mascherati iscritti al concorso. Si tratterà dell’ultima occasione per farsi vedere ed apprezzare dalla giuria che poi, come sempre tra le 19,30 e le 20, comunicherà quali saranno i gruppi in nomination. Ovvero i candidati alla vittoria delle singole categorie e dell’edizione 2023 del concorso in assoluto. Cresce l’attesa, dunque, per questi primi verdetti che saranno poi seguiti dalla tradizionale chiusura del Carnevale con il ballo in piazza grazie alla musica dei Doctor Vintage. La premiazione ufficiale con proclamazione dei vincitori del concorso per gruppi mascherati, infine, è prevista per sabato 25 febbraio dalle ore 16 al teatro Filarmonici.

