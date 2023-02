Migliaia di lanternine colorate sono state accese e fatte sfilare, riproponendo questa ormai secolare tradizione, creando un serpentone di luci e colori, sempre emozionante e coinvolgente per chi ammira da fuori, ma ancor di più, per chi ne prende parte

CASTIGNANO – Edizione 2023 da record. Successo di pubblico oltre le aspettative a Castignano per il ritorno ufficiale del Carnevale Storico dopo due anni di stop forzato.

Migliaia di persone hanno affollato il borgo, di cui tantissime in maschera partecipando attivamente alla sfilata che si è svolta lungo l’arteria principale del paese, Borgo Garibaldi, nelle prime ore del pomeriggio, intramezzando più di 10 carri allegorici proveniente da Castignano ma anche da tanti paesi limitrofi.

Dopodichè, alle 19, è stata la volta della sfilata de li Moccule. Migliaia di lanternine colorate sono state accese e fatte sfilare, riproponendo questa ormai secolare tradizione, creando un serpentone di luci e colori, sempre emozionante e coinvolgente per chi ammira da fuori, ma ancor di più, per chi ne prende parte.

Il Carnevale di Castignano è stato riconosciuto come Storico grazie al ritrovamento nell’archivio comunale, da parte della locale Pro Loco e di Don Vincenzo Catani, di alcuni documenti risalenti ai primi anni del 1600, che ne attestano, appunto, l’antichità. Insieme alla tradizione dei Moccoli, tramandata dalla Roma Papalina del 1700.

Alle 22, presso la struttura polifunzionale Predaia, ci si è ritrovati per l’ultimo brindisi prima dell’entrata in Quaresima, per chiudere i festeggiamenti dell’edizione 2023 del Carnevale Storico Castignanese.

L’appuntamento è fissato già per l’edizione 2024, per continuare a tramandare la tradizione, questo importante appuntamento, fiore all’occhiello del nostro territorio, orgoglio dei Castignanesi.

