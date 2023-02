ASCOLI PICENO – I bianconeri di mister Breda scenderanno di nuovo in campo dopo due vittorie consecutive, domenica 26 febbraio, alle ore 16:15, al Del Duca di Ascoli contro il Benevento.

Arbitra il match valido per la 26^ giornata del Campionato di Serie BKT,Francesco Cosso di Reggio Calabria. Gli Assistenti sono Fabiano Preti di Mantova e Sergio Ranghetti di Chiari. Quarto Ufficiale Giorgio Vergaro di Bari, al VAR Luigi Nasca di Bari, AVAR Filippo Valeriani di Ravenna.

Davide Marsura lunedì ha festeggiato a Valdobbiadene il suo 29° compleanno. Morale alto dopo la vittoria sul Parma, che ha fatto seguito a quella sul Perugia: “Sto diventando vecchio– scherza Marsura – Ho festeggiato con la mia famiglia, ero contento, avevamo vinto col Parma, ancor prima col Perugia, siamo in un momento positivo, sono contento, dobbiamo continuare su questa strada”.

Tante cose sono cambiate dal suo arrivo, l’ultimo giorno del mercato di gennaio: “Non mi aspettavo così il mio inizio, sicuramente a Cittadella abbiamo disputato una brutta partita, poi c’è stato il cambio di allenatore, Mister Breda lo avevo avuto a Livorno e mi ero trovato bene con lui. Sono arrivate due vittorie, dobbiamo continuare a lavorare e a pensare a una gara alla volta, possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Per quanto riguarda il mio ambientamento mi sembra d’essere qui da più di un mese, i compagni mi hanno accolto benissimo e mi sto trovando più che bene”.

Complici assenze per squalifiche e infortuni, domenica col Benevento potrebbe essere la sua occasione: “Mi piace giocare anche trequartista, ovviamente con le mie caratteristiche, svariare e trovare la posizione giusta. Domenica sarà una partita difficile, vogliamo vincere, ci sono tutti i presupposti per continuare su questa strada. In questo campionato è importante non prendere gol, dare continuità ed essere compatti dietro perché un gol molto spesso riesci a farlo, quindi, più la squadra è compatta e si difende con ordine e compattezza, più è facile fare risultato. Il Benevento a inizio anno era costruito per essere in un’altra zona della classifica, è una squadra forte, che in qualsiasi momento della gara o del campionato può svegliarsi e farti male, ha giocatori di grande qualità, ma dobbiamo pensare a fare la nostra partita e fare di tutto per metterli in difficoltà”.

Marsura è arrivato all’Ascoli a titolo definitivo dal Modena, la neopromossa che, insieme al Sudtirol, sta stupendo tutti: “Spesso le neopromosse il primo anno nella nuova categoria fanno sempre bene, c’è un entusiasmo diverso, ci sono tante componenti che portano a dare più di quello che puoi dare. Il Modena è una squadra forte, allenata da un Mister esperto, che conosce bene la categoria, sono stato lì cinque mesi e mi aspettavo facesse un campionato così. Un mio obiettivo è guadagnarmi la riconferma all’Ascoli per l’anno prossimo – su di lui c’è un’opzione – voglio arrivare a giugno consapevole di aver dato tutto me stesso, d’aver dimostrato quello che so fare e che posso dare, poi starà alla Società fare le proprie valutazioni”.

SUI TIFOSI: “E’ importante che la gente ci sia vicino, che ci dia entusiasmo e ci sostenga, è sempre bello giocare in casa con lo stadio pieno e con tifosi molto calorosi, l’invito che rivolgo a tutti è di venire e di esserci vicino supportandoci”.

QUI BENEVENTO

Valzer di panchine. Una squadra costruita per i play off che si trova in questo momento a lottare per la salvezza, 17esimo posto con 26 punti. Tre allenatori: a settembre l’esonero di mister Caserta che aveva guidato la squadra dalla prima alla sesta giornata, dalla settima giornata in panchina siede Fabio Cannavaro, esonerato poi alla 23esima giornata, dal 10 febbraio (24esima giornata) la panchina è stata affidata a Roberto Stellone.

Roberto Stellone che sedette sulla panchina bianconera dal 2 febbraio 2020, dopo sei giornate con tre pareggi e tre sconfitte e la caduta in zona play out il 16 aprile 2020 il club risolse il contratto unilateralmente, causa le difficoltà economiche causate dal Covid-19, poi il 29 maggio le parti trovano un accordo consensuale.

Nella sessione di mercato invernale sono partiti Francesco Forte, in direzione Ascoli e Brignola ceduto al Venezia. Sono arrivati l’attaccante Pettinari dalla Ternana, Tosca svincolato e Jureskin dal Pisa.

Lo Staff Sanitario della Società, il Benevento Calcio comunica che: Riccardo Capellini è alle prese con un dolore addominale; si attendono gli esiti degli accertamenti strumentali predisposti per definire le cause ed i tempi di recupero. Stefano Pettinari, alle prese con una lesione muscolare al semimembranoso sinistro, si sottoporrà a giorni ad una risonanza di controllo per definire i tempi di recupero. Diego Farias ha riportato una lesione muscolare al soleo del polpaccio destro; si attendono gli accertamenti strumentali di controllo per definire i tempi di recupero. Dejan Vokic si è sottoposto ad a visita specialistica esterna di controllo. Il calciatore sta continuando il programma riabilitativo. Kamil Glik, reduce da un intervento al ginocchio sinistro, ha iniziato la riabilitazione post-chirurgica. Camillo Ciano ha effettuato gli esami strumentali ed è in attesa del previsto intervento chirurgico al ginocchio sinistro.

BIGLIETTI MODENA -ASCOLI

I biglietti sono in vendita da mercoledì 22 febbraio, e fino alle ore 19 di martedì 28 febbraio saranno in vendita i biglietti per assistere a MODENA-ASCOLI, match valido per la 27^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma mercoledì 1 marzo, alle ore 20:30, allo Stadio “Alberto Braglia” di Modena.

Il prezzo del biglietto nel settore Ospiti è di 15,00 € (più prevendita). Il circuito di riferimento è Vivaticket e i punti vendita sono consultabili al link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv. La prevendita sarà attiva anche online, in modalità [email protected], al link https://modenacalcio.vivaticket.it/

I residenti nella Provincia di Ascoli potranno acquistare in prevendita i tagliandi del Settore Curva Ospiti salvo restrizioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Ogni tifoso potrà acquistare un massimo di 4 biglietti.



