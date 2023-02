Ricordiamo i gruppi finiti in “nomination” in base alle scelte della preposta giuria, e quindi potenziali vincitori, categoria per categoria

ASCOLI PICENO – Arriva il momento dei verdetti per l’edizione 2023 del Carnevale di Ascoli. Domani 25 febbraio dalle ore 16 (ad ingresso libero), nella suggestiva cornice del teatro Filarmonici, si svolgerà – alla presenza del presidente Olori e del direttivo dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli, del sindaco Fioravanti e di altri rappresentanti comunali e istituzionali – la cerimonia di proclamazione dei vincitori del concorso per gruppi mascherati e delle Mascherine d’oro e d’argento. Con la consueta conduzione di Stefano Traini, il programma prevede l’annuncio di tutti i vincitori, da quello assoluto a quelli di ciascuna delle categorie previste dal regolamento 2023. Sarà, dunque, il momento degli applausi e dei riconoscimenti per tutti i gruppi protagonisti, aldilà delle classifiche, a chiusura di un’edizione che ha fatto registrare una partecipazione record sia di maschere, dai bimbi di pochi mesi fino a una novantenne.

I GRUPPI IN “NOMINATION”

Ricordiamo i gruppi finiti in “nomination” in base alle scelte della preposta giuria, e quindi potenziali vincitori, categoria per categoria.

Categoria A: Lu mercatì de la robba antica: ciaffe e pupazze è pigghiate vita; Sete sbagghiate a fa li cunde: la cultura seme nu; Galleria Pina Coteca: vendita all’asta opere famose; Pe li strade d’Ascule, né sfeda’ la sorte…; Jo li ciardì è secciesse nu casì.

Categoria B: Ascoli Picenopoli: statte che ‘mmò ‘pparecchieme; Se li spiecchie petesse parlà; E’ fenita la pace dell’eremita; Ch n’ge lu sa ch quanne fa lu mercatine piov?!?; … s’è magnate pure lu cebborie.

Categoria C: Ogge ce sta’ nu sole che spacca li prete; Quisse è geluse d’me; Lu atte e la volpe; Mascherina d’oro e Asene che vola a tutte quante fa gola…; Chi fa da se fa pe tre.

Categoria D: Natale con i tuoi… Pasqua in clinica da noi; A furia de passeggià, la liva l’è fatta stracca’…; So’ velute la bicicletta e mò pedale… perché lu pegge ve’ sempre arrete; Pissicologo o pissichiatria… capa tu!; Che stu cadavere affianche nen me maschere.

Categoria G (da 11 a 24 anni): Pensati libera e nu ce seme l’bberate; Te so’ cchiappate che lu larde n’cuolle; Lu pa-llò,

Categoria Baby (da 0 a 10 anni): Rita Pavone; Le tagliatelle di nonna Pina; La regina delle nevi; Maradona; Ascoli Piceno città delle 100 torri gru; La principessa de casa.

Categoria Omnia Bona (sabato pomeriggio e domenica mattina): Natale con i tuoi… Pasqua in clinica da noi; Che è ’sa caciara?; So’ velute la bicicletta e mò pedale… perché lu pegge vè sempre arrete; Mascherina d’oro e Asene che vola a tutte quante fa gola; Ascoli Piceno città delle cento torri… gru.

I DATI SOCIAL

Anche i numeri relativi alla promozione del Carnevale di Ascoli attraverso i social confermano il grande successo dell’edizione 2023. Per quanto riguarda la pagina Facebbok ufficiale, sono stati 684897 gli utenti unici raggiunti, di cui 593.559 unici raggiunti da almeno uno dei post. In totale sono state 24.672 le visite alla pagina, 963 i nuovi “mi piace”, 1.140 i nuovi follower della pagina e 45.868 le visualizzazioni di video. Sul profilo Instagram, sono state 111.906 le visite, 28.723 gli utenti unici raggiunti, 14.780 interazioni con i post e 955,176 impression. I video promozionali di Daniele Castelli hanno ottenuto 20.408 visualizzazioni complessive tra Facebook e Instagram per quello su “Accensione lampadari” e 31.718 visualizzazioni complessive tra Facebook e Instagram per “Reportage domenica”.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.