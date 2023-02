ASCOLI PICENO – “Che è sa caciara?” (iscritto alla categoria Omnia Bona) è il gruppo vincitore assoluto del concorso in maschera 2023 del Carnevale di Ascoli, per il maggior numero di voti ottenuti. Il premio è stato consegnato nel corso della cerimonia svoltasi questo pomeriggio, con la conduzione di Stefano Traini, al teatro Filarmonici, ad Ascoli. La Mascherina d’oro 2023 è stata assegnata a Enzo Impiccini, mentre la Mascherina d’argento, sempre per l’edizione 2023 è andata a Ugo Capriotti.

La cerimonia è iniziata con la consegna degli attestati a tutti i gruppi delle scuole cittadine che si sono mascherate nella mattinata di giovedì grasso, poi si è proceduto, all’assegnazione dei premi alla presenza del sindaco Marco Fioravanti, dell’assessore agli eventi Monia Vallesi, dell’assessore alla pubblica istruzione Donatella Ferretti, di Massimo Di Pietro in rappresentanza di Bim Tronto. Oltreché, ovviamente, del presidente dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli” Marco Olori e di tutto il direttivo.

Ed ecco i premiati del concorso ufficiale per gruppi mascherati divisi per categorie.

Categoria A: al primo posto Galleria Pina Coteca: vendita all’asta opere famose; al secondo posto Jo li ciardì è secciesse nu casì; al terzo posto Sete sbagghiate a fa li cunde: la cultura seme nu. Erano in nomination anche Pe li strade d’ascule, ne sfedà la sorte.. e Lu mercatì de la robba antica: ciaffe e pupazze è pigghiate vita.

Categoria B: al primo posto Ch n’ge lu sa ch quanne fa lu mercatine piov?!?; al secondo posto “Se li spiecchie petesse parlà; al terzo posto È fenita la pace dell’eremita.

Erano in nomination anche Ascoli Picenopoli: statte che ‘mmò ‘pparecchieme; …S’è magnate pure lu cebborie.

Categoria C: al primo posto “Mascherina d’oro e Asene che vola a tutte quante fa gola…”; al secondo posto Lu atte e la volpe, al terzo posto Ogge ce stà nu sole che spacca li prete.

Erano in nomination anche Quisse è geluse d’ me e Chi fa da se fa pe tre.

Categoria D: al primo posto Sò vëlutë la bicicletta e mó pëdalë… përché lú pèggë ve’ semprë arretë!; al secondo posto Natale con i tuoi… Pasqua in clinica da noi; al terzo posto A furia de passeggià, la liva l’è fatta stracca’…

Erano in nomination anche Pissicologo o pisschiatra… capa tu! e Che stu cadavere affianche nn me maschere.

Categoria G: al primo posto Tte so’ chiappate che lu larde ‘n cuolle; al secondo posto Pensati libera e nu ce seme l’bberate; al terzo posto Lu pa-llò.

Categoria OB (Omnia Bona): al primo posto Che è ‘sa caciara?; al secondo posto “Mascherina d’oro e Asene che vola a tutte quante fa gola”; al terzo posto Ascoli Piceno città delle 100 torri gru. Erano in nomination anche Sò vëlutë la bicicletta e mó pëdalë… përché lú pèggë ve’ semprë arretë! e Natale con i tuoi… Pasqua in clinica da noi.

Per la categoria Baby (da 0 a 10 anni): al primo posto Ascoli Piceno città delle 100 torri gru; al secondo posto Le tagliatelle di nonna pina; al terzo posto La principessa de casa; al quarto posto Maradona; al quinto posto Rita Pavone; al sesto posto La regina delle nevi.

PREMI SPECIALI

Per i premi speciali, il Premio Pignoloni 2023, in memoria di Ottorino Pignoloni, è stato assegnato a Enrico De Santis, mentre il Premio Sandro Riga 2023 per la promozione della tipicità della cultura ascolana è andato ad Armando Macchia e Armando Falcioni con la mascherata Quisse è geluse de me”. Il Premio “Lattanzi” è stato assegnato a Franco Silvestri, mentre il Premio “Maschera Comunicattiva” di Radio Ascoli è stato assegnato alla mascherata “La spentarella”. Una premio è stato consegnato come riconoscimento al notaio Nazzareno Cappelli che da tanti anni si occupa della verifica delle votazioni per il concorso dei gruppi mascherati.

Il concorso fotografico su Instagram, organizzato dall’associazione “Il Carnevale di Ascoli”, è stato vinto da Veronica Virgulti.

LE MENZIONI SPECIALI

Menzioni speciali della giuria a bimbi da 0 a 10 anni per le mascherate “ET” e “Cicciobello”. Menzione speciale anche per la prima partecipazione al Carnevale ascolano a “I ragazzi di casa Aquilone” della Coop Ama Aquilone. Menzione all’originalità per “41 Bis”; menzione per la tenacia e continuità a “Le tre Marie”; menzione “Bentornato Roberto” a Roberto Morganti detto Boranga; menzione per la realizzazione a “L’Aperegina… di casa”; menzione speciale per la promozione di Ascoli e del suo Carnevale ad Andrea Flaiani e Mauro Virgulti con “Se famo 3 a 3”.

