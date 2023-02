ASCOLI PICENO – Continuano i lavori presso la pista ciclabile di Corso Vittorio Emanuele ad Ascoli Piceno. Dopo la fresatura di una parte della pavimentazione, ora l’intervento andrà avanti per completare così l’intera via e arrivare poi a ricongiungersi con la zona di Piazza Immacolata. Il primo step ha visto la realizzazione della soletta in calcestruzzo, sulla quale sarà applicata la pavimentazione architettonica: già dal fine settimana da poco passato sono tornati fruibili alla comunità tutti i posti auto nel tratto interessato.

Questa settimana si provvederà alla stessa procedura per il restante tratto di Corso Vittorio Emanuele, sempre con le stesse modalità operative: quindi la sosta verrà vietata nelle aree direttamente interessate dai lavori, con i parcheggi che torneranno disponibile gradualmente e contestualmente all’avanzamento delle opere.

