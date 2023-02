FOLIGNANO – Dal 9 al 30 marzo, ogni giovedì dalle 16 alle 19, sono in programma lezioni e partite libere di burraco presso la sede della Polisportiva Belvedere in via Roma 34/b a Folignano.

L’iniziativa è gratuita ed è organizzata dall’Asd Aps Giovanile Picena e dalla Polisportiva Belvedere Folignano, col sostegno e il patrocinio della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, nell’ambito del progetto “Laboratori prevenzione e benessere attraverso il gioco”.

“Se ami il gioco delle carte – dicono i promotori dell’iniziativa – e desideri stare due ore in compagnia vieni a giocare con noi. Agli inizi dello sviluppo di questo gioco in Italia soprattutto le donne erano le praticanti. Tutt’oggi continuano a detenere il primato non solo numerico ma anche sul piano empatico e psicologico. Vogliamo inoltre sottolineare l’aspetto socializzante del gioco del burraco. Grazie ad esso, infatti, vengono instaurate relazioni in grado di sopperire a dei momenti di solitudine e varie sofferenze umane. La pratica di questo gioco, inoltre, conferisce a coloro che lo praticano una piacevole sensazione di rilassamento e distrazione da cui, spesso, nascono delle ottime amicizie. Il burraco è nato in Uruguay, si è sviluppato successivamente negli Stati Uniti per arrivare poi in Italia, in Puglia espandendosi poi in tutte la Penisola. Si tratta di un gioco divertente ma soprattutto in grado di aiutare la mente a mantenersi giovane, serve a stimolare la memoria e può essere anche uno strumento molto valido per migliorare quella che è la propria personalità. Giocare a burraco implica l’impegno di imparare la tecnica del gioco ed il relativo regolamento, a livello cognitivo entrano in campo la codifica e la decodifica delle informazioni, lo sviluppo della capacità di analisi e di sintesi, il potenziamento dell’attività cognitiva, il potenziamento del metodo deduttivo insieme alle capacità decisionali.”.

Per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere al numero 3442229927.

