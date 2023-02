Realizzata una nuova pavimentazione in travertino bianco, sono state abbattute le barriere architettoniche e sono stati creati stalli di sosta per i residenti

ASCOLI PICENO – Nell’ambito dei lavori di riqualificazione del centro storico, di recente è stato completato il rifacimento del primo tratto del marciapiede ad Ascoli su Lungo Tronto Emidio Bartolomei.

Un intervento portato a termine in un’area in cui l’Amministrazione comunale sta portando avanti anche altre opere, su tutte la riqualificazione di Corso Trento e Trieste. Su Lungo Tronto Bartolomei è stata realizzata una nuova pavimentazione in travertino bianco, sono state abbattute le barriere architettoniche e sono stati creati stalli di sosta per i residenti. È inoltre in fase di ultimazione il rifacimento della restante parte del marciapiede.

