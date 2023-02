ASCOLI PICENO – Dopo i tanti consensi ottenuti con le 12 serate dedicate al carnevale di Ascoli, che hanno visto avvicendarsi i principali artefici della manifestazione tutta ascolana da poco conclusasi, il Centro Ricreativo, Culturale e di Sollievo Ada- Bruno Di Odoardo, riparte da mercoledì primo marzo, con un nuovo progetto di intrattenimento ed animazione, denominato “Gli Skizzati”, rivolto questa volta non solo ai grandi, ma anche ai più piccoli.

In pratica viene allestito presso la sede del Centro di Pennile di Sotto, in via Lazio 2, un laboratorio di grafica e fumetto educativo, con incontri nozionistici e pratici, che permetterà appunto a grandi e piccini di conoscere approfonditamente l’arte del fumetto e del cinema di animazione e di cimentarsi nel disegnare i propri beniamini ed i principali eroi di carta dell’immaginario collettivo, dall’immediato dopoguerra ad oggi. L’iniziativa si propone di mettere in comunicazione, attraverso la sollecitazione della fantasia, generazioni differenti, in un percorso al contempo artistico e tecnico, che cercherà di lasciare il segno sia nei cuori che nelle menti di chi parteciperà. Tutti i partecipanti verranno introdotti alle tecniche del disegno e quindi seguiti nelle loro composizioni da “Gli Skizzati”, un gruppo di sei appassionati di arti visive e di cinema di animazione impegnati, anche nel volontariato. L’iniziativa del tutto gratuita, rivolta a chiunque di ogni età fosse interessato inizierà appunto il 1° marzo, per poi proseguire tutti i mercoledì successivi, fino al mese di luglio compreso, in fascia oraria 16-17:30. La presidente del Centro Ada-Bruno Di Odoardo, Paola Luzi, nel ribadire che l’iniziativa è aperta a tutti precisa che per aderire è sufficiente presentarsi presso la sede entro le ore 16.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.