ASCOLI PICENO – La prima nazionale del “Duality Tour 2023” di Dardust andrà in scena al Teatro Ventidio Basso di Ascoli.

L’appuntamento con l’artista ascolano è per sabato 4 marzo alle ore 21. In questo tour Dario Faini metterà in scena le sue due anime – piano solo ed elettronica – in un’esperienza live multidimensionale e unica, con effetti visivi spettacolari.

Dardust è Dario Faini, pianista italiano tra i più ascoltati al mondo della nuova generazione. La sua musica ha accompagnato eventi di richiamo internazionale come il Superbowl, l’NBA All Star Game e i Giochi Olimpici. Autore e produttore d’eccezione ha firmato numerosi grandi successi italiani, vantando un palmarés di oltre 60 dischi di Platino.

Come compositore, ha realizzato il primo progetto italiano di musica strumentale capace di unire il mondo pianistico minimalista all’attuale immaginario elettronico di matrice Nord Europea. È una missione che attraversa l’asse geografico/musicale Berlino – Reykjavik – Londra e da questi luoghi riparte per la stesura di una trilogia discografica che vede ciascun capitolo dedicato alle tre città ispiratrici, iniziando proprio dalla metropoli tedesca con la registrazione del disco di debutto 7 negli studi Funkhaus, tuttora caratterizzati da una specifica atmosfera e connotazione temporale, proseguendo in Islanda presso il Sundlaugin Studio, per terminare l’ultima tappa in UK con S.A.D. Storm and Drugs pubblicato sul mercato internazionale a gennaio 2020 da Sony Masterworks e Artist First.Dardust è un progetto multidimensionale che unisce l’emozione della musica in una cornice live di sorprendenti effetti visual.Come produttore e autore ha collaborato con i più importanti artisti italiani, tra cui Thegiornalisti, Madame, Jovanotti, Mahmood, Sangiovanni, Marco Mengoni, Fedez, Francesca Michielin, Annalisa e Luca Carboni. Dopo aver girato tutta l’Italia nel 2019 con il LOST IN SPACE tour, Dardust torna live da giugno 2021 con lo STORM AND DRUGS LIVE. Ogni show dello STORM AND DRUGS LIVE è articolato in due atti: il primo, Storm, più intimo e dal taglio teatrale che riprende la poetica e l’immaginario dello sturm und drang settecentesco in ogni aspetto visivo; il secondo, Drugs, attinge alla parte più electro trasformando lo show nel finale in una vera atmosfera rave.Dopo il lockdown DARDUST tiene alcune esibizioni molto suggestive tra cui un inedito concerto in diretta streaming dalla suggestiva Area Archeologica “La Cuma” situata nel territorio della piccola ma incantevole Monte Rinaldo in provincia di Fermo. Un evento dal valore significativo e, come d’incanto, il viaggio nello spazio di DARDUST (“Lost in space”) in Piano Solo, diventa anche un mirabile viaggio nel tempo. Complice la scenografia naturale di uno dei siti archeologici più importanti del nostro Paese.Il 15 maggio esce la sua prima collaborazione internazionale, Prisma Dolce Vita feat. Lord Esperanza, una nuova versione di Prisma il primo singolo estratto da S.A.D. STORM AND DRUGS frutto della collaborazione con Lord Esperanza rapper francese che, per l’occasione, ha scritto e cantato le parole del brano.Il 19 giugno viene pubblicato Rückenfigur in the storm feat. mori, una nuova versione di Rückenfigur con la collaborazione di Mori, giovanissimo artista spagnolo.A fine agosto viene pubblicato sulle piattaforme digitali, da Sony Music Masterworks e Artist First, S. A. D. Piano solo, l’EP che contiene la versione al piano di cinque brani di S.A.D. STORM AND DRUGS e Outside un nuovo pezzo inedito.Ad ottobre 2020 STURM I – FEAR viene scelto dal colosso informatico Apple Inc all’interno del keynote annuale Apple per il lancio di presentazione dei nuovi prodotti, uno degli eventi mediatici più importanti del mondo se non “the main event”. L’evento Hi, Speed tra i più attesi del 2020, è stato trasmesso in streaming dallo Steve Jobs Theater di Cupertino, California. Un metaforico cammino che parte da Ascoli Piceno, una delle città storiche del Rinascimento e, attraverso Dardust arriva a Cupertino, la capitale del Rinascimento moderno.Il 12 febbraio 2021 Dardust pubblica Within Me feat. Benny Benassi, il vincitore del Grammy Award e il pioniere dell’electro house che organizza regolarmente festival e accumula milioni di stream in tutto il mondo.Ad aprile 2021, Dardust ha composto The sound of audacity per la campagna di sound design Maserati per il lancio della nuova Maserati Levante Hybrid. Ha suonato sui canali Maserati WW per il nuovo evento mondiale di presentazione Maserati. A gennaio 2022 Dardust torna con nuova musica e con un viaggio di avvicinamento al suo prossimo disco che verrà pubblicato nel 2022 da Sony Music Masterworks e Artist First. Nel nuovo lavoro Dardust ha deciso di scindere nettamente le sue due anime musicali pubblicandole in doppie release, la prima delle quali è l’EP #001 Coordinate: qui la veste elettronica della sua arte è portata da Parallel 43 e quella più intima e minimalista si rivela in Dono per un addio, con la sua semplice architettura in piano solo. La seconda release è l’EP #002 Olympics che contiene i brani Forget to be e Inno (Prologo) che hanno fatto parte del segmento del Flag Handover all’interno della Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici di Beijing 2022, trasmesso in mondovisione.

