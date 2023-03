La squadra dei Pompieri della sede Centrale è intervenuta con l’ausilio di un autogru rimettendo in sicurezza il mezzo sulla sede stradale

MONTEDINOVE – Recuperato un automezzo del servizio di raccolta dei rifiuti, la nota del Comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli:

«I Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti alle ore 6:30 di questa mattina, per il recupero di un automezzo del servizio raccolta rifiuti urbani che era finito fuori strada in condizioni di stabilità precaria.

La squadra dei Pompieri della sede Centrale è intervenuta con l’ausilio di un autogru rimettendo in sicurezza il mezzo sulla sede stradale. Le operazioni si sono concluse alle ore 8:30 circa».

