ASCOLI PICENO – Un nuovo nome di grande prestigio approda alla Scuderia RO Racing, un altro asso del volante che contribuirà a rendere avvincente la nuova stagione agonistica. La scuderia siciliana si è accordata, infatti, con Lucio Peruggini, pilota foggiano che sarà schierato ai nastri di partenza del Campionato italiano velocità della montagna, dove proverà a porre il proprio sigillo, ancora una volta, nella categoria Gran Turismo che lo ha già visto prevalere in ben sei edizioni della serie.

Il programma sarà supportato tecnicamente dall’Af Corse di Piacenza e dalla Avon Tyres che gommerà la performante Ferrari 488 Challenge Evo con cui il plurititolato driver pugliese inizierà la sua stagione il primo fine settimana di aprile, in Sardegna, alla Alghero Scala Piccada, che sarà l’ouverture della massima serie nazionale riservata alle cronoscalate.

Peruggini, a bordo della sua vettura della Casa di Maranello, sarà pronto a tenere alto il nome della scuderia in quello che, a detta degli addetti ai lavori, è uno dei campionati più interessanti del panorama automobilistico nazionale.

“Con l’arrivo di Lucio possiamo dire di aver quasi completato la nostra compagine per la partecipazione al Civm – ha detto Rosario Montalbano presidente della scuderia RO racing – siamo felici di poter annoverare il ferrarista tra le nostre fila per la stagione 2023”.

Alle parole del presidente fanno eco quelle di Lucio Peruggini: “Il nostro è un partenariato che deve mirare in alto, sono pronto a salire nuovamente in auto per disputare un campionato da protagonista, con l’obiettivo di centrare un nuovo titolo sotto l’egida della mia nuova scuderia”.

