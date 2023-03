COLLI DEL TRONTO – Domenica 5 marzo in occasione della Fiera “Piante, fiori, vimini e bambù” che si tiene come ogni anno nel capoluogo del Comune di Colli del Tronto dal 1987, sarà aperta la sede (via Campo Fiera, 22) Anpi Vallata del Tronto intitolata a Roberto Perazzoli recentemente ed improvvisamente scomparso, dalle ore 9 alle ore 18.

“Compagne e compagni si turneranno per garantire una presenza continua – si legge in una nota giunta in redazione – Con l’occasione contiamo di tesserare nuove e nuovi antifasciste/i perché ora più che mai c’è bisogno di Anpi. Ovviamente la giornata sarà informativa e conviviale in modo da condividere, con chi vorrà unirsi a noi, i valori fondanti della nostra Repubblica accompagnati da letture, musica, video ed un buon bicchiere di vino rosso”.