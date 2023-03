Giungono buone notizie per il Comune di Acquasanta con opere finanziate per un importo totale di 10.700.000 euro.

ACQUASANTA TERME – A Camerino il 3 marzo si è riunito il Comitato Istituzionale Cratere Sismico 2016 per approvare il piano della Ricostruzione Pubblica delle Marche.

4.200.000 euro per i cimiteri di Favalanciata, Acquasanta Capoluogo, San Vito,Tallacano, Falciano, Pito, Pomaro, Arli, Capodirigo, Peracchia, San Gregorio e Rocca di Montecalvo.

1.500.000 euro per il completamento della Piscina e Grotta Sudatoria.

Riqualificazione muri di contenimento, ripristino e consolidamento di via Tito Livio:

5.000.000 euro per la demolizione e ricostruzione degli spogliatoi del Campo Sportivo Comunale “M. Carnicelli”;

Il sindaco Sante Stangoni commenta: “A nome mio e del consiglio comunale esprimo una grande soddisfazione per aver ottenuto questo importante contributo che si unisce ai tanti finanziamenti ottenuti precedentemente. Un ringraziamento particolare al commissario alla ricostruzione Guido Castelli, all’ufficio ricostruzione e al nostro ufficio tecnico comunale, in particolare all’architetto Marino Ciucci e all’architetto Tommasina Matarazzo per aver elaborato schede e proposte progettuali complete ed esaustive”.