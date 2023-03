“Un ringraziamento al Commissario Straordinario alla Ricostruzione, Guido Castelli – commenta il Sindaco Luigi Massa – e all’Ufficio Speciale alla Ricostruzione per il lavoro che stanno svolgendo”

OFFIDA – Il Comitato Istituzionale Sisma ha assegnato a Offida contributi complessivi per 5.300.000 euro. L’incontro, in cui è stato ufficializzato il nuovo Piano di Finanziamenti per la Ricostruzione Pubblica, si è svolto il 3 marzo a Camerino.

Il Comune provvederà a tre interventi fondamentali:

– 1.800.000 euro per la riparazione, il risanamento e il miglioramento sismico della cinta muraria del Civico Cimitero e degli spazi annessi.

– 2.300.000 euro per il ripristino delle opere di urbanizzazione di infrastrutture stradali e di sottoservizi del tratto di Viale Martiri della Resistenza.

– 1.200.000 euro per la riparazione con miglioramento sismico stabile dell’ex mattatoio comunale.

“Un ringraziamento al Commissario Straordinario alla Ricostruzione, Guido Castelli – commenta il Sindaco Luigi Massa – e all’Ufficio Speciale alla Ricostruzione per il lavoro che stanno svolgendo, accogliendo le istanze dell’Amministrazione, inserendo questi interventi tra le priorità finanziate”.

