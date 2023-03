ASCOLI – Domenica 12 marzo, con partenza da Piazza del Popolo davanti al Palazzo dei Capitani alle 10, si svolgerà la manifestazione “Ascoli e le donne – Camminata letteraria”.

Si tratta di una iniziativa organizzata da ASD Obiettivo Benessere Aps, col sostegno della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, che racconterà come è stata narrata la città di Ascoli attraverso la memoria di scrittori, viaggiatori e poeti facendo riferimento alle donne, visto che la manifestazione viene organizzata in prossimità della Giornata internazionale della donna.

La partecipazione, a quello che è un vero e proprio evento culturale diretto da una guida turistica, è gratuita ma occorre effettuare la prenotazione con un messaggio al numero 3939365509 entro il 9 marzo indicando il proprio nome e cognome e la data della manifestazione.

Si consiglia di indossare abbigliamento e calzature comode, ma anche di portare una bottiglietta d’acqua.

Il percorso cittadino che sarà attraversato toccherà vari punti di Ascoli ed in ognuno di essi ci sarà la possibilità di conoscere la città delle cento torri e le sue donne più importanti, attraverso quanto contenuto in varie pubblicazioni.

La manifestazione fa seguito ad un’altra camminata letteraria che si è svolta a fine ottobre 2022 e che ha visto la partecipazione di ben 111 persone di ogni età.

