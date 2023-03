AREZZO – Si è consumato ad Arezzo, con il Rally della Vallate Aretine, il primo atto del Campionato italiano rally auto storiche del 2023. Dalle strade del Rinascimento è tornato in Terra di Sicilia con una vittoria, che vale oro in chiave campionato, Natale Mannino che ha diviso l’abitacolo della sua Porsche 911 SC del Terzo Raggruppamento, allestita da Guagliardo, con Giacomo Giannone. I due alfieri del sodalizio di Cianciana hanno recitato al meglio il loro copione, conducendo, sin dai primi metri di gara, il loro Raggruppamento.

Non è andata bene invece ad altre due punte di diamante della scuderia. Angelo Lombardo e Roberto Consiglio, dopo una banale uscita di strada, non sono più riusciti a risalire sulla sede stradale e sono stati costretti all’abbandono mentre occupavano la posizione di vertice, con circa un minuto di vantaggio sul resto dei compagni d’avventura. I due, a bordo della loro Porsche 911 Carrera RS, seguita da Guagliardo, avevano vinto tutte le prove speciali disputate prima della loro divagazione campestre.

Hanno fatto anzitempo ritorno a casa anche Lucio Da Zanche e Lorenzo Granai che non hanno oltremodo voluto compromettere il motore della loro Porsche 911 che aveva iniziato a dare segni di cedimento. In Toscana ritiro anche per Attilio Modica e Francesco La Franca. Nel Terzo Raggruppamento, con una Opel Kadett, Oscar e Danilo Margiotta hanno concluso al settimo posto di classe. Palco d’arrivo anche per Roberto Perricone e Davide Peruzzi, che hanno portato la loro Porsche 911 del Primo Raggruppamento al quinto posto di classe.

Sugli sterrati dell’Umbria, a Foligno, in occasione della terza uscita stagionale del Challenge Raceday, Luca Santoro e William Micheli hanno condotto la loro Mitsubishi Lancer Evo IX alla vittoria della categoria R4. Sempre con una Mitsubishi Lancer, ma in versione Evo X, Mattonen e Giulia Taglienti, hanno concluso ad un passo dal podio della classe N4. Note liete in classe Rally4/R2 per Andrea Piccardo e Martina Frescolone che, all’esordio nella serie sterrata, hanno condotto la loro Peugeot 208 al quinto posto di classe. Nella stessa difficile classe ritiro invece per Andrea Puca e Giacomo Verrico.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.