FOLIGNANO – Dal 9 al 30 marzo, ogni giovedì dalle 16 alle 18, sono in programma lezioni e partite libere di burraco presso la sede della Polisportiva Belvedere in via Roma 34/b a Folignano.

L’iniziativa è gratuita ed è organizzata dall’ASD APS Giovanile Picena e dalla Polisportiva Belvedere Folignano, col sostegno e il patrocinio della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, nell’ambito del progetto “Laboratori prevenzione e benessere attraverso il gioco”.

