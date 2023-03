ASCOLI PICENO – Dopo la proiezione in anteprima a Firenze, uscirà nelle principali città italiane, tra cui Ascoli, venerdì 10 marzo alle ore 21, “Mirabile Visione: Inferno”, l’ultimo lungometraggio di Matteo Gagliardi che torna alla regia dopo il successo internazionale del docu-film Fukushima: a nuclear story (2016). Il film è patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno.

Oltre alla proiezione serale, ne è prevista una al mattino, alle ore 10 dello stesso giorno (venerdì 10 marzo), riservata agli studenti e ai docenti delle scuole cittadine.

Per informazioni sui biglietti e sulle agevolazioni (studenti e insegnanti): Nuovo Cineteatro Piceno 0736252773; [email protected]

La storia

Se Dante tornasse ora, cosa potrebbe dire del nostro mondo? “Mirabile Visione: Inferno” è il geniale risultato di questo assunto: una rilettura straordinariamente attuale e visionaria della Commedia di Dante Alighieri. Partendo dalle illustrazioni ottocentesche del pittore parmense Francesco Scaramuzza, ricolorate e animate grazie a sofisticate tecniche digitali, come Dante con Virgilio veniamo accompagnati nella discesa agli inferi dalle interpretazioni della professoressa Argenti (Benedetta Buccellato) che fa scoprire ai suoi studenti un Dante più rivoluzionario e dalle parole di Padre Guglielmo (Luigi Diberti) che esprimono il più autentico messaggio cristiano, per addentrarci nella grande opera di bellezza, risveglio e educazione che è la Divina Commedia. In Mirabile Visione: Inferno vengono radiografati i mali del nostro tempo: ogni cerchio dell’Inferno diventa la rappresentazione della società moderna, delle possibilità dell’uomo e dei suoi limiti, della crisi della società capitalista e di quella ambientale/climatica globale.

“Mirabile Visione: Inferno” ha una colonna sonora scritta da Fabrizio Campanelli ed Enrico Goldoni che si è avvalsa, per molti brani, di una grande orchestra sinfonica, e che si fonde con gli ambienti sonori ricreati dal sound designer Enrico Ascoli. Importante è il contributo del materiale d’archivio, che si integra ai numerosi linguaggi del documentario (reportage, finzione, animazione).

La produzione

Starway Multimedia è un’azienda marchigiana specializzata in produzione e post-produzione audiovisiva, con competenze ad ampio raggio, prevalentemente in ambito culturale. Opera in costante aggiornamento e con lo sguardo rivolto al futuro, ai nuovi linguaggi, ai nuovi formati e ai nuovi media: l’esperienza accumulata in oltre 12 anni di attività, e i progetti finora realizzati, testimoniano una visione poliedrica dell’audiovisivo del nuovo millennio, che mira alla valorizzazione del patrimonio artistico nazionale.

Matteo Gagliardi

È autore di Space Opera (2011) un filmato di 40’ per planetari digitali e teatri Omnimax, con la voce di Ottavia Piccolo, proiettato in circa 200 planetari nel mondo, in alcuni ancora oggi. Con Fukushima: a nuclear story (2016) firma come regista e co-autore la sua opera prima documentaristica, narrata da Massimo Dapporto nella versione italiana e Willem Dafoe in quella internazionale, trasmessa su Sky Cinema Cult e La7 in Italia, e nelle TV di almeno 20 Paesi. Nel 2020 collabora come regista con il Comune di Padova ad una documentario multi-formato per promuovere l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO della Cappella degli Scrovegni e dei cicli pittorici del Trecento (Padova Urbs Picta), avvenuta con successo nel luglio del 2021. Mirabile Visione: Inferno, la sua opera seconda, è frutto di un incessante lavoro iniziato nel 2019, poco dopo aver fondato la casa di produzione Starway Multimedia, specializzata nell’edutainment e nella valorizzazione del patrimonio artistico nazionale.

