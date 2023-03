Alle 20 esatte verrà proiettato il video “Soldi”, in contemporanea alla diffusione su YouTube sul canale del Piceno Pop Chorus e in seguito sulle pagine Facebook e Instagram del PPC stesso.

ASCOLI PICENO – Venerdì 10 marzo alle 19 presso il Chiostro di San Francesco ad Ascoli Piceno il PPC (Piceno Pop Chorus) presenterà in anteprima il nuovo video “Soldi”, brano portato da Mahmood al successo del Festival di Sanremo 2019.

Alla presenza delle autorità locali e con invito aperto alla cittadinanza, la serata patrocinata dal Comune di Ascoli Piceno sarà condotta da Veruska Cestarelli e prevederà i saluti dei Sindaci di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e di Folignano Matteo Terrani e dell’Assessore del Comune di Ascoli Monia Vallesi. Il presidente del Piceno Pop Chorus, Pier Paolo Piccioni, farà gli onori di casa e sarà poi la Direttrice artistica del PPC, Giorgia Cordoni, a presentare il brano scelto.

Alle 20 esatte verrà proiettato il video “Soldi”, in contemporanea alla diffusione su YouTube sul canale del Piceno Pop Chorus e in seguito sulle pagine Facebook e Instagram del PPC stesso.

Marco Piccioni è Director di questo nuovo video ed è già stato il regista del precedente “L’anno che verrà”, realizzato nel 2021, che verrà riproposto nel corso della serata. A lui spetterà il compito di illustrare l’ideazione e le fasi della realizzazione di “Soldi” e di presentare i preziosi collaboratori quali il fotografo Alessio Panichi, aiuto regista fin dall’elaborazione del concept, che ha al suo attivo lavori con Dario Faini, Emma Marrone, Gué Pequeno e il light designer Pietro Cardarelli, che ha curato molte installazioni a Düsseldorf in qualità di lighting e visual artist, già collaboratore in campo musicale di artisti come Dario Faini, Bluvertigo, Salmo.

Il brano è stato registrato presso il Musicandia Vintage Studio dal fonico Pier Paolo Piccioni che ha curato anche il mix audio, mentre il mastering è stato affidato all’Eleven Studio di Andrea De Bernardi a Busto Arsizio.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.